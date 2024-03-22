Тренер «Тампы» прокомментировал победу над «Сан-Хосе»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о победе команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:1).

«Эта команда работает не покладая рук. Если убрать ногу с педали газа, кто-нибудь вас обгонит. У «Сан-Хосе» сегодня не получилось. Мы поработали, чтобы добыть победу», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Самым результативным игроком прошедшей встречи стал российский форвард Никита Кучеров, набравший 4 (0+4) очка.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 69 матчах.