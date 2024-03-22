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НХЛ

22 марта, 15:50

Терещенко — о достижении Кучерова: «Он топовый игрок. Один из лучших, а может, даже и лучший»

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Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал корреспонденту «СЭ» достижение нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.

30-летний хоккеист стал первым россиянином в истории лиги, дважды набравшим 120 и более результативных очков за сезон.

«Еще 13 игр, а ему осталось оформить 7 очков, чтобы побить собственный рекорд, что вполне реально. Особенно учитывая то, с какой скоростью он это делает и как он это делает. Это возможно, и я желаю Никите успехов, чтобы он не останавливался. Сейчас Кучеров представляет нашу страну. Он топовый игрок. Один из лучших, а может, даже и лучший», — сказал Терещенко «СЭ». 

 
Энтони Дюклер, Никита Кучеров и&nbsp;Брэйден Поинт. Отрыв от Маккиннона растет. Кучеров покуражился над худшей командой лиги

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Кучерова 122 (41+81) очка в 68 матчах. Ранее форвард набирал 120 и более очков в сезоне-2018/19. Тогда игрок оформил 128 (41+87) результативных действий в 82 встречах.

Среди россиян 120 очков за сезон по разу набирали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120, 1993/94).

(Денис Сафронов)

Алексей Терещенко
Никита Кучеров
НХЛ
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