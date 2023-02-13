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Сегодня, 15:29

Тренер школы фигурного катания — о визите Овечкина: «Многие мамы попадали в обморок»

Тренер вашингтонской школы фигурного катания рассказал о приходе Овечкина на тренировку
Виктория Кравченко
Овечкин (крайний слева) позирует для фото на льду с командой по фигурному катанию Capitol High School.
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил Старшую школу фигурного катания в Вашингтоне. Встреча прошла 7 января. О визите хоккеиста рассказал главный тренер учебного заведения Эмме Портер.

«Мы готовились снимать тренировку нашей команды для предстоящего соревнования, так что [на льду] уже многое происходило, но все еще было сильное волнение. Многие мамы попадали в обморок [после появления Овечкина]», — цитирует Портер сайт Ассоциации фигурного катания США.

Она также добавила, что с появлением Овечкина в школе появилось чувство спокойствия.

«Было приятно видеть суперзвезду такого уровня. Как только мы разделили лед, для всех это событие стало обычным делом. Он занимался с нашими фигуристками, и наши фигуристки обнимали его детей», — сказала тренер.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 52 матча за «Кэпиталз» и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
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