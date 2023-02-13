Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без набранных очков.

«Рано бить тревогу! Может быть, приболел или еще что-то. Хоккей — спорт, тут может быть разное. Переживать стоит насчет того, что «Вашингтон» не попадает в плей-офф. Что касается Саши, то он свои голы забьет. Все зависит от команды, игроков и Саши, в частности», — сказал Терещенко «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 52 матча за «Кэпиталз» и набрал 54 (32+22) очка.

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4.

«Сан-Хосе» набрал 45 очков и находится на 13-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» остался на седьмой строчке на «Востоке» с 62 очками.