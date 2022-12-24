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Сегодня, 09:36

Третьяк считает, что Овечкин уже является легендой НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже сейчас является легендой НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Мне посчастливилось играть и против Горди Хоу, это легендарная личность, и против Гретцки. Овечкин становится легендой, играющей легендой. В таком статусе хоккеистов не так много, потому что легендами обычно становятся после того, как заканчивают играть. А Овечкин уже легенда, потому что побить такой рекорд, особенно когда хоккей меняется, скорости другие, вратари совершенно другого плана, — феноменально. У него есть цель — дальше играть и забивать, и тут уже все зависит от него самого, от его здоровья. Чтобы догнать Гретцки, надо еще три сезона сыграть, поэтому дай бог, чтобы у него хватило сил и не было травм. В «Вашингтоне» все создано для него, чтобы он мог побить рекорды», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Действующее соглашение россиянина с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин. Овечкин переписал историю! Сделал дубль и обошел легенду

Источник: https://tass.ru/sport/16680569
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владислав Третьяк
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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