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НХЛ

Сегодня, 09:48

Овечкину осталось две шайбы до рекорда Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) оформил дубль и был признан первой звездой матча.

Он забросил шайбу в пустые ворота со второй попытки — первый удар россиянина пришелся в штангу.

Вторая шайба российского нападающего в пустые ворота стала для него 54-й в карьере. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки (56).

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин. «Величайший гол в пустые ворота в истории». Что говорят о достижении Овечкина за океаном

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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