TSN включил трех россиян в десятку вероятных обменов перед дедлайном в НХЛ

Сегодня, 05:22
Телеканал TSN составил рейтинг вероятных обменов перед дедлайном в НХЛ. В первую десятку попали сразу три российских игрока.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков (3 место), форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев (5 место) и защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов (10 место) попали в Топ-10 рейтинга.
Также в рейтинг попал российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов. Он занял 35 место.
Топ-10 вероятных обменов выглядит следующим образом:
1. Тимо Майер («Сан-Хосе»).
2. Джейкоб Чикран («Аризона»).
3. Владислав Гавриков («Коламбус»).
4. Райан О'Райлли («Сент-Луис»).
5. Иван Барбашев («Сент-Луис»).
6. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»).
7. Тайлер Бертуцци («Детройт»).
8. Патрик Кейн («Чикаго»).
9. Джейк Маккейб («Чикаго»).
10. Дмитрий Куликов («Анахайм»).