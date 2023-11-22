Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:46

В «Калгари» рассказали о диалоге с Задоровым по поводу его будущего

Руслан Минаев
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой прокомментировал просьбу обмена от российского защитника Никиты Задорова.

«У нас были разговоры. У нас хорошие отношения, правда. Мы хорошо ладим. Я собираюсь оставить это между ним и мной, но мы поговорим. Он был профессионалом во всем и играл хорошо», — цитирует Конроя Sportsnet.

11 ноября журналист Кевин Уикс сообщал, что 28-летний россиянин попросил у своего агента Дэна Мильштейна обменять его в другой клуб.

«Калгари» после 18 матчей набрал 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Задоров выступает за «Калгари» с лета 2021 года. Также защитник играл в НХЛ за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». В текущем сезоне Задоров провел 17 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
1
0
Читайте также
Сколько лет Джокович продержится на теннисной вершине? Серб побил еще не все рекорды
Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Защитник «Коламбуса» Северсон выбыл до конца года

«Нью-Джерси» 20 января введет Брылина в зал славы клуба