В «Калгари» рассказали о диалоге с Задоровым по поводу его будущего

Генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой прокомментировал просьбу обмена от российского защитника Никиты Задорова.

«У нас были разговоры. У нас хорошие отношения, правда. Мы хорошо ладим. Я собираюсь оставить это между ним и мной, но мы поговорим. Он был профессионалом во всем и играл хорошо», — цитирует Конроя Sportsnet.

11 ноября журналист Кевин Уикс сообщал, что 28-летний россиянин попросил у своего агента Дэна Мильштейна обменять его в другой клуб.

«Калгари» после 18 матчей набрал 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Задоров выступает за «Калгари» с лета 2021 года. Также защитник играл в НХЛ за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». В текущем сезоне Задоров провел 17 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.