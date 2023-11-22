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Сегодня, 09:05

«Нью-Джерси» 20 января введет Брылина в зал славы клуба

Руслан Минаев
Сергей Брылин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин будет введен в зал славы «Дэвилз». Церемония чествования состоится в Ньюарке 20 января.

Брылин станет вторым членом Почетного кольца «Дэвилз» после Джона Макмаллена — первого владельца клуба.

«Мы гордимся и имеем честь назвать Сергея Брылина вторым в истории клуба членом Почетного кольца. Сергей знал, что необходимо, чтобы выигрывать чемпионат, что это значит для Нью-Джерси и как это навсегда связывает его с нашими замечательными болельщиками», — приводит слова управляющего партнера франшизы Дэвида Блитцера пресс-служба клуба.

49-летний Брылин выступал за «Дэвилз» с 1994 по 2008 год. Всего на его счету 765 матчей и 308 (129+179) очков в НХЛ .

При Брылине «Нью-Джерси» выиграл все три Кубка Стэнли — в сезонах-1994/95, 1999/00 и 2002/03. С 2022 года россиянин работает ассистентом главного тренера «Дэвилз».

Сергей Брылин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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