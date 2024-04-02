В этом сезоне НХЛ сыграли 63 хоккеиста из России — лучший показатель за 20 лет

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов дебютировал за клуб в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ) и стал 63 хоккеистом из России, сыгравшим в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, в лиге установили лучший результат за 20 лет по задействованным россиянам в одном сезоне. В реглуряном чемпионате-2022/23 сыграли 62 хоккеиста из России.

В сезоне НХЛ-2003/04 было 64 россиянина, а рекордным является сезон-2000/01, в котором сыграли 72 российских игрока.

Федотов вышел во втором периоде матча с «Айлендерс», дебютировав в НХЛ, и отразил 19 бросков из 21.