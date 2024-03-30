Бердников: «Овечкин — сердце «Вашингтона»

Бывший форвард «Спартака» Вадим Бердников оценил игру «Вашингтона» и российского форварда команды Александра Овечкина.

«Я говорил о том, что Овечкин может молчать, молчать, а потом забить дубль, хет-трик. Посмотрите, сколько шайб за последние матчи он забросил, и это дает импульс всей команде. Плюс у «Вашингтона» есть хорошие шансы на плей-офф, за которые команда цепляется.

Я думаю, что «Кэпиталз» дотянут до плей-офф. Все в руках «Вашингтона», им нельзя терять очки. Осталось не так много игр до конца чемпионата. Конечно, и игра Ови ощущается на всех — от руководства до болельщиков. Когда он такой, как сейчас, «Вашингтон» — совсем другая команда. Овечкин — ее сердце. Команда в два раза больше играет на него, когда он горячий, и отсюда очки идут», — цитирует «РБ Спорт» Бердникова.

«Вашингтон» набрал 81 очко в 72 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конфренции.