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НХЛ

29 марта, 23:34

Федотов после перехода в «Филадельфию» сравнил хоккей в НХЛ и КХЛ

Алина Савинова
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Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов рассказал, чем хоккей в НХЛ отличается от игры в КХЛ.

«В КХЛ нужно сосредоточиться на шайбе, не думать слишком много. Все вратари, с которыми я разговаривал, говорили: «Не бойся делать то, что ты обычно делаешь, будь сосредоточен, следи за шайбой, следи за ритмом игры». Здесь [в НХЛ], конечно, [игра] немного быстрее, но для меня это хорошо. Мне нравится быстрая игра», — приводит пресс-служба НХЛ слова Федотова.

28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Источник: https://www.nhl.com/news/ivan-fedotov-joins-philadelphia-after-khl-contract-is-terminated
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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