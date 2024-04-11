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НХЛ

Сегодня, 08:20

«Аризона» в овертайме выиграла у «Ванкувера»

Руслан Минаев
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«Аризона» на выезде победила «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей 4 (1+3) очка набрал Дилан Гюнтер, голом и результативной передачей отметился белорусский защитник Владислав Колячонок. У хозяев шайбы забросили Конор Гарленд, Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон.

В овертайме гол забил 19-летний форвард «Койотс» Логан Кули. Также в дополнительное время буллит не реализовал защитник «Кэнакс» Филип Гронек.

«Аризона» набрала 73 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» со 105 очками — на второй строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Аризона» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Браун — 3 (Гюнтер, Колячонок), 25:46 — 0:1. Миллер — 36 (Майерс, Хьюз), 38:32 — 1:1. Колячонок — 1 (Крауз, Гюнтер), 39:28 — 1:2. Гюнтер — 15 (Кули), 41:55 — 1:3. Гарлэнд — 19 (Хегландер, Хьюз), 51:18 — 2:3. Петтерссон — 34 (бол., Хьюз), 56:18 — 3:3. Кули — 19 (мен., Гюнтер, Дурзи), 63:51 — 3:4.

Нереализованный буллит: Гронек (Ванкувер), 63:21.

Вратари: Силов — Ингрэм.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (8+4+11+3) — 18 (2+9+4+3).

Наши: Задоров (18.20/0/-1), Михеев (11.40/0/-1) — -.

11 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Ванкувер Кэнакс
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