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НХЛ

Сегодня, 06:20

«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вашингтон» — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Свечников, дубль оформил Брент Бернс, по 2 (1+1) очка у Дмитрия Орлова и Василия Пономарева, еще один гол счету Сета Джарвиса. Вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросков из 17.

У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд и Дилан Строум, Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию с набранными очками до четырех игр.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
0
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