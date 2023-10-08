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Сегодня, 00:15

«Вашингтон» — «Коламбус»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)

Видеотрансляция предсезонного матча НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду проведет предсезонный матч НХЛ с «Коламбусом» в ночь на 8 октября. Встреча пройдет на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало запланировано на 02:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Коламбус» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября. «Кэпиталз» российского нападающего Александра Овечкина проведут первую игру регулярки НХЛ 14 октября с «Питтсбургом», а «Блю Джэкетс» встретятся с «Филадельфией» 13 октября.

«Вашингтон» с начала подготовки к сезону провел пять матчей. Команда одержала три победы, потерпев два поражения. «Коламбус» сыграл уже семь встреч и одержал три победы.

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Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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