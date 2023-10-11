«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ

Сегодня, 17:09
«Вашингтон» объявил о переводе российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши», выступающий в АХЛ.
Вместе с Мирошниченко в фарм-клуб отправился форвард Райлли Саттер.
Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м номером драфта НХЛ-2022. В предсезонке-2023/24 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах и сделал 2 результативные передачи.
Контракт хоккеиста с «Кэпиталз» действует до конца сезона-2024/25.
«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2023/24 в НХЛ в субботу, 14 октября, против «Питтсбурга».