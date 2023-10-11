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Сегодня, 17:09

«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Иван Мирошниченко.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» объявил о переводе российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши», выступающий в АХЛ.

Вместе с Мирошниченко в фарм-клуб отправился форвард Райлли Саттер.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м номером драфта НХЛ-2022. В предсезонке-2023/24 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах и сделал 2 результативные передачи.

Контракт хоккеиста с «Кэпиталз» действует до конца сезона-2024/25.

«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2023/24 в НХЛ в субботу, 14 октября, против «Питтсбурга».

Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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