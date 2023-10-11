«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ

«Вашингтон» объявил о переводе российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши», выступающий в АХЛ.

Вместе с Мирошниченко в фарм-клуб отправился форвард Райлли Саттер.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под 20-м номером драфта НХЛ-2022. В предсезонке-2023/24 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах и сделал 2 результативные передачи.

Контракт хоккеиста с «Кэпиталз» действует до конца сезона-2024/25.

«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2023/24 в НХЛ в субботу, 14 октября, против «Питтсбурга».