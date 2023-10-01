«Вашингтон» отправил Тринеева в фарм-клуб

«Вашингтон» объявил о том, что российский нападающий Богдан Тринеев отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз».

21-летний россиянин начнет сезон-2023/24 в составе «Херши Беарз» в АХЛ.

В сезоне-2022/23 Тринеев набрал 13 (2+11) очков в 39 матчах за московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, а также сделал 2 результативные передачи в 5 играх Кубка Гагарина.

В марте 2023 года форвард отправился в расположение «Вашингтона» и провел 2 встречи за «Херши Беарз» в АХЛ, в которых не отличился результативными действиями.