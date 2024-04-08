«Вашингтон» в овертайме уступил «Оттаве», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Макс Пачиоретти и Алексей Протас, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Сенаторз» шайбы забросили Марк Кастелич, Ридли Грейг и Джейк Сандерссон.

В текущем сезоне Овечкин провел 74 матча, в которых набрал 62 (29+33) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 83 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 72 очками — на 14-й строчке.