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НХЛ

Сегодня, 03:53

«Вашингтон» в овертайме уступил «Оттаве», у Овечкина «-1»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Макс Пачиоретти и Алексей Протас, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Сенаторз» шайбы забросили Марк Кастелич, Ридли Грейг и Джейк Сандерссон.

В текущем сезоне Овечкин провел 74 матча, в которых набрал 62 (29+33) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 83 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 72 очками — на 14-й строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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