«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 24 марта. Игра состоится на арене «Кэпитал-Уан-Арене» в Вашингтоне, США. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Виннипег» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Виннипег» идет на 4-й строчке «Запада», имея в своем активе 93 очка.

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