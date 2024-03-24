24 марта, 17:00
«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 24 марта. Игра состоится на арене «Кэпитал-Уан-Арене» в Вашингтоне, США. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Виннипег» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».
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