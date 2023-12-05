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НХЛ

Сегодня, 07:50

Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль и приблизился к Брызгалову по сухим матчам за карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые в сезоне-2023/24 сыграл на ноль, отразив 25 бросков по воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).

Всего за карьеру в лиге на счету Василевского 33 сухих встречи в регулярных чемпионатах. 29-летний хоккеист занимает шестое место среди российских вратарей по шат-аутам в НХЛ, пятый — Илья Брызгалов (34).

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Семен Варламов и Сергей Бобровский (у обоих по 40).

В текущем сезоне НХЛ Василевский сыграл за «Тампу» 5 матчей, в которых одержал 2 победы и 3 поражения.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Брызгалов
ХК Даллас Старз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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