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Сегодня, 07:29

«Анахайм» выиграл у «Вегаса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнк Ватрано.
Фото USA Today Sports
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«Анахайм» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Американский форвард «Дакс» Фрэнк Ватрано оформил хет-трик. Он завершил регулярку с 60 (37+23) очками.

«Анахайм» с 59 очками финишировал на 14-й строчке в Западной конференции. «Вегас» располагается на 7-м месте, но его может обойти «Лос-Анджелес», который прямо сейчас играет с «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Ватрано — 35 (бол., Фаулер, Строум), 24:25 — 0:1. Айкел — 31 (бол., Теодор, Карлссон), 38:47 — 1:1. Лакомб — 2 (Готье, Карлссон), 40:51 — 1:2. Ватрано — 36 (Строум, Зеграс), 41:20 — 1:3. Ватрано — 37 (мен., п.в., Лакомб), 59:45 — 1:4.

Вратари: Хилл (57:56 — 59:45) — Достал.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (11+10+9) — 23 (4+10+9).

Наши: Барбашев (18.35/1/-2), Дорофеев (17.09/0/-1) — -.

19 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 109 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Фрэнк Ватрано
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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