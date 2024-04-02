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НХЛ

Сегодня, 06:36

«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес», Гавриков сделал две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Джетс» 3 (2+1) очка набрал Кол Перфетти, еще по голу забили Шон Монахан и Джош Моррисси. У «Кингз» шайбы забросили Виктор Арвидссон, Кевин Фиала и Анже Копитар, защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

После этого матча «Виннипег» с 96 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 87 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Перфетти — 16 (Демело, Коннор), 11:14 — 1:0. Арвидссон — 2 (Мур, Даути), 12:30 — 1:1. Фиала — 25 (Гавриков), 25:48 — 1:2. Монахэн — 24 (Моррисси, Коннор), 31:49 — 2:2. Копитар — 26 (Кемпе, Гавриков), 33:56 — 2:3. Моррисси — 9 (Перфетти, Коннор), 36:47 — 3:3. Перфетти — 17 (Пионк, Шмидт), 53:05 — 4:3.

Вратари: Броссуа — Тэлбот.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 32 (12+11+9) — 28 (5+12+11).

Наши: Наместников (12.21/2/+1) — Гавриков (19.37/1/0).

2 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 13334 зрителя

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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