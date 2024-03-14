«Виннипег» проиграл «Нэшвиллу». Наместников набрал одно очко

«Виннипег» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал одну голевую передачу.

«Нэшвилл» набрал 80 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 3-й строчке — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Нюквист — 18 (Йоси, Сарос), 6:38 — 0:1. Шервуд — 9 (Йоси, Смит), 14:32 — 0:2. Форсберг — 34 (Нюквист, Макдона), 41:29 — 0:3. Зукер — 10 (Сиссонс), 41:51 — 0:4. Иафалло — 10 (Диллон, Наместников), 53:12 — 1:4. Эпплтон — 11 (бол., Миллер, Самберг), 59:49 — 2:4.

Вратари: Хеллибак (57:36 — 59:04) — Сарос.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+7+12) — 38 (10+19+9).

Наши: Наместников (13.22/0/-1) — -.

14 марта. Виннипег. Canada Life Centre.