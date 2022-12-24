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НХЛ

Сегодня, 13:49

Кожевников считает Овечкина величайшим игроком будущего

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает об игре капитана «Вашингтона» Александре Овечкине в регулярном чемпионате НХЛ.

«Поздравляем Александра! Тут сказать больше нечего. Он — величайший игрок современности. Да и не только современности — еще и будущего! Это большой успех, поздравляю! Теперь есть шанс догнать и перегнать Гретцки. Это сейчас главное.

Но он не робот. За ним особенный присмотр в каждой игре. От этого тоже многое зависит. Любой человек не может быть абсолютно всегда стабилен. И отдых нужен же, чтобы выдохнуть, а потом идти дальше бить рекорды. Он это и делает, доказывает», — цитирует Кожевникова «Спорт День за Днем».

Сегодня, 24 декабря, форвард сделал дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего россиянина 802 гола в НХЛ, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

 

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kozhevnikov-ovechkin-velichayshiy-igrok-ne-tolko-sovremennosti-no-i-budushchego
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
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