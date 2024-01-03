«Виннипег» переиграл «Тампу». Наместников сделал 3 голевые передачи

«Виннипег» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Владислав Наместников сделал три голевые передачи.

В составе «Лайтнинг» российский форвард Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 50 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 41 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Стэмкос — 16 (бол., Хедман, Кучеров), 6:18 — 0:1. Пионк — 3 (Диллон, Бэррон), 24:44 — 1:1. Иафалло — 7 (Перфетти, Наместников), 29:13 — 2:1. Элерс — 12 (Наместников), 55:13 — 3:1. Бэррон — 7 (п.в., Тонинато, Наместников), 57:53 — 4:1. Кучеров — 27 (бол., Хедман, Пойнт), 59:23 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Василевский (57:35 — 57:53, 58:34 — 59:23).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (7+8+12) — 34 (11+14+9).

Наши: Наместников (16.35/0/+3) — Кучеров (21.00/3/-2).

3 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14157 зрителей.