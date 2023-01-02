Владимир Тарасенко пропустит четыре недели из-за травмы руки

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выбыл из строя ориентировочно на месяц после травмы руки.

Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеист пропустит четыре недели из-за повреждения кисти.

Центральный нападающий «Блюз» Райан О'Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги.

Тарасенко и О'Райлли получили травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

В 34 матчах текущего сезона НХЛ россиянин набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-13».