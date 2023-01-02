Владимир Тарасенко пропустит четыре недели из-за травмы руки

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выбыл из строя ориентировочно на месяц после травмы руки.
Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеист пропустит четыре недели из-за повреждения кисти.
Центральный нападающий «Блюз» Райан О'Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги.
Тарасенко и О'Райлли получили травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).
В 34 матчах текущего сезона НХЛ россиянин набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-13».