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НХЛ

Сегодня, 18:36

Определились финалисты на награду «Билл Мастертон Трофи»

Руслан Минаев
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Стала известна тройка финалистов на получение награды «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2023/24 НХЛ. Приз вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В этом году финалистами стали вратари Фредерик Андерсен («Каролина») и Коннор Ингрэм («Аризона»), и защитник Оливер Шилингтон («Калгари»).

34-летний Андерсен в этом сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 13 побед. На счету 27-летнего Ингрэма 50 матчей и 23 победы. 26-летний Шилингтон провел в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 8 (3+5) очков.

Фредерик Андерсен
НХЛ
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