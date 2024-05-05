Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:00

«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Бостон» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» — 2:1. «Брюинз» выиграли серию со счетом 4-3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В основное время на гол Вильяма Нюландера «Брюинз» ответили точным броском Хампуса Линдхольма. На второй минуте овертайма Давид Пастрняк подкараулил отскок от борта и забил победный гол. Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29 и был признан третьей звездой встречи.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кордоба губил моменты, Сафонов пошел забивать, «Краснодар» окончательно потерял веру в себя. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ахмат»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Деменко поделился мнением о «Балтике» перед финальным матчем Пути регионов Кубка России
«Торонто» опять проиграл седьмой матч в плей-офф! Канадский клуб точно кто-то проклял
Самсонов признан третьей звездой матча с «Бостоном»
«Бостон» в овертайме обыграл «Торонто» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Бостон» и «Торонто» определят победителя серии плей-офф в овертайме
Самсонов и Мэттьюс сыграют в седьмом матче серии с «Бостоном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Бостон» во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Флоридой»