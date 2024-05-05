«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча

«Бостон» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» — 2:1. «Брюинз» выиграли серию со счетом 4-3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В основное время на гол Вильяма Нюландера «Брюинз» ответили точным броском Хампуса Линдхольма. На второй минуте овертайма Давид Пастрняк подкараулил отскок от борта и забил победный гол. Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29 и был признан третьей звездой встречи.

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