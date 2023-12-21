Буцаев: «Когда Гретцки приближался к рекорду Хоу, у него была такая же ситуация, как и у Овечкина»

Российский тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал рекордную безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Наверное, у каждого свой опыт преодоления того или иного препятствия. Поэтому здесь каких-то одних конкретных советов дать тяжело. Разные бывают ситуации. Это может касаться ситуации как на льду, так и вне льда. Мы не знаем всего, что происходит. Мы понимаем, что Овечкин потерял своего постоянного партнера Бэкстрема, который обеспечивал его голевыми передачами. Естественно, это большая потеря и для клуба, прежде всего, и для Александра. Пока в клубе, наверное, не нашли, замену Бэкстрему. Возможно, есть личные причины, не касающиеся игры, но это только мое предложение.

Давление прессы? Пожалуй, это самый большой фактор, что весь мир следит за погоней за рекордом Гретцки. Я помню период, когда Гретцки должен был побить рекорд Горди Хоу по забитым голам. У него была примерно такая же ситуация, что и у Овечкина. Здесь психологический фактор никуда не уходил, не исчезал», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.

У 38-летнего Овечкина рекордная безголевая серия из 14 матчей. На счету россиянина 827 шайб и отставание от реконда Уэйна Гретцки в 67 голов.