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Сегодня, 22:30

«Коламбус» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 22 декабря начнется в 03.00 мск во Вконтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 22 декабря «Коламбус» на своем льду «Нэшнуайд-арены» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Вашингтон» в прямом эфире покажут в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры НХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Блю Джекетс» с 27 баллами располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Кэпиталз» с 36 очками занимают восьмое место на Востоке.

В текущем сезоне российский нападающий Александр Овечкин в составе «Вашингтона» набрал 18 (5+13) очков за 29 игр. На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

На текущий момент безголевая серия 38-летнего хоккеиста из России длится 14 матчей.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

&laquo;Вашингтон&raquo;. НХЛ: «Коламбус» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Каролина». Расписание матчей 22 декабря
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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