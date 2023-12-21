Трансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 22 декабря начнется в 03.00 мск во Вконтакте

В ночь на 22 декабря «Коламбус» на своем льду «Нэшнуайд-арены» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Вашингтон» в прямом эфире покажут в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры НХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Блю Джекетс» с 27 баллами располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Кэпиталз» с 36 очками занимают восьмое место на Востоке.

В текущем сезоне российский нападающий Александр Овечкин в составе «Вашингтона» набрал 18 (5+13) очков за 29 игр. На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

На текущий момент безголевая серия 38-летнего хоккеиста из России длится 14 матчей.

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