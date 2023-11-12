Задоров о просьбе обмена у «Калгари»: «Наступит время, когда я смогу поделиться этим»

Защитник «Калгари» Никита Задоров прокомментировал информацию о том, что он сделал запрос на обмен.

Как сообщал журналист Кевин Уикс, 28-летний россиянин попросил у своего агента Дэна Мильштейна обменять его в другой клуб.

«Мы обсуждали это. Я не могу многого рассказать сейчас. Возможно, наступит время, когда я смогу поделиться этим с вами», — цитирует игрока журналист Уэс Гилбертсон в соцсети X.

«Калгари» после 13 матчей занимает 14-е место в Западной конференции, имея в своем активе 10 очков.

Задоров выступает за «Калгари» с лета 2021 года. Также защитник играл в НХЛ за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго». В текущем сезоне Задоров провел 12 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.