Никита Охотюк: «В этом году за ужин новичков платить не надо было, а на следующем выезде придется»

Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк рассказал, как в свое время принимал решение об отъезде в Северную Америку.

— Ужин новичков? Да, как раз на длинном выезде было. Попал. Нет, в этом году платить не надо было, а на следующем придется.

— Как в 16 лет принял решение поехать в Америку?

— Когда начались об этом разговоры, долго думал. Решение принимал не только я, но и родители. Долго думали и рассуждали. Было нелегко для меня и родителей. Но команда устраивала. Тренер и генеральный менеджер смотрели за мной, знали меня. Я с ними разговаривал. Приняли решение — все, едем. А потом, когда пришло время уезжать, генеральный менеджер и весь штаб поменялись. Все были новые, особо меня никто не знает. Пришлось задуматься — стоит ехать или нет. Но в итоге приняли решение, почему бы и не попробовать, если есть такая возможность.

— Держишь ли связь с руководством «Трактора»?

— С главным тренером, которого с детства знаю. Я с ним как-то тренировался. Сейчас на связи, поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом. Он поздравлял меня, когда забил гол, когда вызвали меня. Хорошие отношения со всеми у меня.