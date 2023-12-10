Журналист The Athletic предложил дать прозвище российскому звену «Коламбуса»

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн заявил, что если звено «Коламбуса» Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов не распадется, то ему нужно дать прозвище.

«Одно из наших разочарований в современной НХЛ заключается в том, что линии нападения не остаются вместе достаточно долго, чтобы получить остроумные прозвища — такие, например, как «Конвейер» (Горди Хоу — Сид Абель — Тед Линдсей из «Детройта»), «Французская связка» в «Баффало» (Рик Мартин — Рене Робер — Жильбер Перро), или «Легион смерти» в «Филадельфии» (звено Джон Леклер — Микаэль Ренберг — Эрик Линдрос). Если тренер сохранить русских вместе хотя бы на 10 игр, им понадобится прозвище», — написал The Athletic.

9 декабря тройка Марченко — Воронков — Чинахов забросила 3 из 5 шайб «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).