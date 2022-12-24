«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин превзошел Горди Хоу по голам в НХЛ, теперь впереди — рекорд Уэйна Гретцки.

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Овечкин в середине декабря мощно вышел на отметку в 800 голов, в трех матчах забросил четыре шайбы в пустые ворота и затем оформил хет-трик в гостях у «Чикаго». Исторический момент, а в шаге был еще один — достижение Горди Хоу и второе место в историческом списке снайперов НХЛ в регулярных чемпионатах. «Это моя работа», — улыбался Ови, говоря о разговоре со старшим сыном про три шайбы за игру после возвращения в Вашингтон.

У Александра было три матча — против «Далласа», «Торонто» и «Детройта» через день, чтобы дважды обновить свой счетчик голов на домашней арене. Не вышло ни в одном, при этом моментов хватало. Вдобавок капитан выдавал голевую передачу из своего «офиса» против «Старз» или забрасывал на свою скамейку чужого игрока с «Мейпл Лифс». Соперники говорили о восхищении суперснайпером, но нежелании попасть в историю самим — в том числе экс-вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и лидер «Торонто» Остон Мэттьюс, который в юности посещал матчи «Финикса» и видел среди прочих тот самый гол Ови в падении с клюшкой за спиной.

На матч «Вашингтона» и «Детройта» приезжали два сына Горди Хоу, Марк и Марти. Братья успели поиграть с отцом, который завершил карьеру на шестом десятке в «Хартфорде» и до этого провел 25 сезонов в «Ред Уингз». В начале ноября Александр повторил рекорд Горди по голам за один клуб именно в Детройте, а Марк при первой встрече пожелал россиянину удачи. Теперь братья еще раз напомнили капитану «Кэпиталз» о поддержке их семьей гонки за рекордами. Все эти дни было много теплых слов об Овечкине и от него самого про Мистера Хоккей.

Еще нашлось место для радости Овечкина за Месси и одному из исторических рекордов. Капитан оценил главный успех любимого футболиста со сборной на чемпионате мира, правда, не смог предположить, как именно Лео отпразднует долгожданную победу Аргентины (в этом сложно соревноваться с самим хоккеистом). В гостях у «Оттавы» форвард сделал две голевые передачи и стал № 1 в истории НХЛ по броскам — на отметке в 6210 попаданий в створ. Эта статистика ведется с сезона-1959/60, так что учтены далеко не все броски Хоу, но в этом у Ови все равно не видно конкурентов.

После серии из четырех матчей без голов Овечкин заметил: он переживает, потому что моменты есть, а дергаться стоит при их отсутствии. Питер Лавиолетт, Евгений Кузнецов и другие в «Вашингтоне» разделили мнение: пусть момент волнительный, но капитан бросает и ищет шансы, так что голы снова придут.

Александр Овечкин упустил момент при выходе один на один. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

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Овечкин не стал долго тянуть с голом в домашнем матче против «Виннипега» перед рождественской паузой. Александр вошел в чужую зону через пас с Диланом Строумом и броском из правого круга для вбрасывания распечатал Давида Риттиха (166-го вратаря за карьеру в НХЛ, больше голкиперов лиги пропускали только от Патрика Марло — 177 и Яромира Ягра — 178). Арена шумно отпраздновала исторический гол капитана. Вечер начался как надо.

«Это здорово. Быть в такой компании — это нечто особенное. И очень приятно. Да, это нечто. Мои мама и папа смотрят игру в Москве. Моя семья и дети здесь. Суметь забить гол на нашей арене, с нашими болельщиками — нечто особенное. Мы все творим историю прямо сейчас. И я счастлив», — сказал Овечкин в интервью в первом перерыве.

Александр мог оформить дубль при выходе «один в ноль», но не переиграл вратаря. Так что главный момент вечера остался на концовку.

Александр Овечкин смотрит на куб арены во время матча. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

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Овечкин закрыл матч голом в пустые ворота, когда «Джетс» пытались спастись с 1:3 и заменили вратаря. Капитан разыграл комбинацию с Кузнецовым и уступил тому право броска, но Евгений вернул шайбу, а Александр отправил ее в створ в борьбе у борта от синей линии. Пусть Марк Хоу недавно озвучил нежелание видеть 801-й и 802-й голы Ови в пустые ворота, а стать свидетелем красивых шайб, исторический момент получился таким.

«Наверное, мне было бы плохо, если бы я забил. Половина мира наверняка на меня бы разозлилась. А у меня и так не лучшая репутация», — пошутил Кузнецов после матча.

«Это та ситуация, если есть шанс, вы используете его. Я отдал пас Кузе, а он такой: «Не хочу использовать его». И в итоге получилось что-то особенное», — улыбнулся Овечкин.

Поздравлять капитана выскочила вся команда, а публика устроила очередную овацию. Шум празднующей арены несколько раз заглушал видеообращение Марка Хоу с поздравлением от имени семьи Горди. Он в очередной раз выразил восхищение Ови, его умением забивать и покорять публику. Марк заверил: его отец, будь он жив, первым бы поздравил Алекса с обновлением его достижения. И пожелал теперь забивать в гонке за Великим 99-м.

«Я не хочу говорить, что такое бывает раз в жизни, но такие моменты в хоккее случаются очень редко. И вы ставите игру на паузу, чтобы чествовать кого-то за столь особенное достижение. Что он смог добиться здесь, в Вашингтоне, на самом деле невероятно. У него была возможность в этот вечер снова поставить игру на паузу, использовать момент, а потом отпраздновать, это нечто особенное», — сказал Лавиолетт.

Александр Овечкин с игроками «Виннипега» после матча в Вашингтоне. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Это звучит очень приятно»

После финальной сирены Овечкин получил новые поздравления от команды. На лед также вышли все хоккеисты «Виннипега». В НХЛ принято обмениваться рукопожатиями только после завершения серий в Кубке Стэнли, но в этот день «Джетс» сделали исключение для Ови.

«Когда вы видите, как человек выбивает такие цифры и проходит Горди Хоу, просто видите масштаб. Горди Хоу — легенда. Он почти на вершине Рашмор в хоккее, а Ови только что обошел его. В такой момент (после гола и поражения) ты не слишком рад, но в то же время ты должен ценить и проявить уважение к человеку, которого он заслуживает. Это очень запоминающееся достижение, если не сказать больше. Это даже сильное преуменьшение. И было правильно так сделать», — сказал защитник «Виннипега» Джош Моррисси.

Арена не спешила отпускать Овечкина. Сам капитан искренне поприветствовал публику.

«Это звучит очень приятно. Приятно добиться этого дома, на нашей арене, с моей семьей, друзьями, болельщиками. Это отличное чувство, — сказал Овечкин о выходе на второе место в историческом списке снайперов в интервью на арене. — Это невероятное чувство. Знаю, вся моя семья, друзья гордятся мною, и то же самое — болельщики. Теперь нужно продолжать идти дальше. Посмотрим, что будет».

Отдельный эпизод этого разговора Ови — благодарность матери и отцу, жене и сыновьям, брату, когда его спросили о родителях. Александр перешел на русский.

«Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша, я вас очень сильно люблю. Мишаня!» — сказал Овечкин, а потом все перевел, добавил благодарность для всех болельщиков и в ответ на очередную овацию и восхищение поздравил всех с наступающим католическим Рождеством.

Капитан отправился в раздевалку. И после шумной встречи поблагодарил команду.

«Как всегда говорю, без вас, ребята, я бы не добрался до этих достижений, таких чисел. Это особенный момент. Хм, нет, я не плачу. Я люблю вас, ребята. Спасибо большое», — сказал Ови команде.

Александр Овечкин с сыновьями Сергеем и Ильей. Фото USA Today Sports

«Эмоций много»

Овечкин после матча сделал фото с сыновьями, четырехлетним Сергеем и двухлетним Ильей, и двумя шайбами. Еще один памятный момент вечера.

«У меня были хорошие шансы до этого, но не реализовал. Получилось сегодня на своей арене, с семьей, друзьями, болельщиками — это очень значимый момент», — первые слова Овечкина во время интервью в раздевалке.

О фото с детьми и эмоциях Александр сказал: «Эмоций много. Мои родители смотрели матч дома. Моя жена и дети здесь, друзья. Сделать это перед публикой на домашней арене — нечто особенное. Они меня полностью поддерживают, и это очень важно. Это исторический момент. Приятно быть в этой категории игроков. Это просто круто».

О своей гонке за рекордами капитан «Вашингтона» заметил: «Ты никогда не думаешь, когда начинаешь играть в лиге, что сможешь побить рекорд Горди Хоу, Уэйна Гретцки или какой-то еще рекорд. Ты думаешь что-то вроде: окей, ты играешь в НХЛ, нужно стараться быть в порядке и выжимать максимум. И все то, что происходит, — это чудо. Знаете, это нечто особенное».

Овечкин привычно попросил не торопиться обсуждать его гонку за рекордом Гретцки, а о праздновании пошутил: «Пойду сейчас в бар. Хот-дог, начос, все такое. Почему нет?»

О своей особенной связи с публикой и клубом Александр сказал: «Спасибо за поддержку. Как сказал, это исторический момент. Кто знает, кто сможет забить 800 голов следующим? Надеюсь, кто-то сможет. Мне достаточно повезло оставаться здоровым и суметь забить так много. Я хочу сказать спасибо всем своим партнерам по команде, с которыми играл, тренерам за доверие и в то же время за возможность выходить на лед в разных ситуациях. Без них я бы никогда не достиг таких вех, всех этих чисел».

Главный статистический ориентир Овечкина теперь — 894 гола Гретцки. 92 шайбы до повторения, 93 — до нового рекорда. При этом есть и другие вопросы: сможет ли Александр выбить 1000 голов в НХЛ и Кубке Стэнли. Пока у него 874 шайбы в 1457 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, у Уэйна — 1016 в 1695.

«Шаг за шагом, ребята. Впереди еще долгий путь. Прямо сейчас нужно провести время с семьей, просто насладиться моментом», — сказал Овечкин.