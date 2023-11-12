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НХЛ

Сегодня, 15:20

Сколько рекордов Гретцки осталось побить Овечкину?

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 68 шайб
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Подробная статистика капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Айлендерс», записав на свой счет первый и последний голы. Капитан «Вашингтона» в 141-й раз в карьере открыл счет в игре регулярного чемпионата и обновил собственный рекорд. Яромир Ягр начинал отсчет заброшенных шайб 135 раз, Бретт Халл — 131.

Но если первый точный бросок позволил Ови обновить свое достижение, то второй — по оставленным Семеном Варламовым воротам — помог российскому форварду повторить рекорд НХЛ. Александр и Уэйн Гретцки по 56 раз добивали соперников, снимавших голкипера. Для сравнения, у замыкающего тройку лидеров Мариана Хоссы 40 голов в пустые ворота, у делящих третье место Марио Лемье, Брэда Маршана и Эрика Стаала — по 33.

Овечкин в 70-й раз принял участие в комбинации, которая завершилась голом в пустые ворота. По набранным в такой ситуации очкам Александр Великий занимает третье место в истории после Гретцки и Сидни Кросби, предпочитающего на последних минутах ассистировать партнерам — 43 передачи при 29 голах.

В Нью-Йорке Овечкин сделал очередные два шажка в рамках своей великой погони за рекордом Гретцки. Расстояние между легендарными снайперами сократилось до 68 шайб. В 1360 матчах Овечкин огорчил соперников 826 раз. На счету канадской суперзвезды 894 гола в 1487 играх.

Ови оформил 168-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и укрепился на втором месте в истории по этому показателю. Впереди — как и во многих других рейтингах — только Гретцки. Больше одного раза Уэйн отличался 189 раз.

«Айлендерс» — один из самых страдающих от Овечкина клубов. «Островитяне» пропустили от лидера «Столичных» 44 шайбы. Чаще Александр огорчал только «Виннипег», базировавшийся ранее в Атланте, «Тампу-Бэй», «Филадельфию» и «Каролину». В списке врагов нью-йоркского клуба Ови поднялся на четвертое место, обогнав Марка Рекки (43) и Рода Бриндамора (42). Больше голов в активе Яромира Ягра (61), Марио Лемье (50) и Майка Гартнера (48).

В ближайшее время Овечкин станет 16-м в истории НХЛ игроком, которому покорится отметка в 1500 очков в регулярных чемпионатах. Из действующих хоккеистов больше набрал только Сидни Кросби — 1517 баллов. Третье место среди действующих игроков у многолетнего партнера Овечкина (по сборной) и Кросби (по клубу) Евгения Малкина — 1245 очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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