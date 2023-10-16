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Сегодня, 12:30

Орлов провел худший матч в карьере. Набрал первое очко за новый клуб, но провалился в обороне

Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Каролина» уступила в гостях «Анахайму» — 3:5.

В гостевом матче против «Анахайма» Дмитрий Орлов набрал первое очко в составе новой команды, но завершил встречу с показателем полезности «-5». Это худший результат в заокеанской карьере защитника «Каролины». Ранее он только однажды опускался ниже показателя «-3». Случилось это в январе 2019 года, когда «Вашингтон» гостил у «Нэшвилла».

Показатель полезности Орлова — худший в нынешнем сезоне. По «минус 4» уже успели заработать Эвандер Кейн, Михаил Сергачев и Мэтт Коронато.

За всю историю российского представительства в НХЛ только четыре хоккеиста проводили матч регулярки бесполезнее Орлова. В 1997 году по «-6» умудрялись схватить Александр Карповцев и Владимир Малахов, в 2003-м их антирекорд повторил Илья Ковальчук, а в 2018-м — Михаил Сергачев.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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