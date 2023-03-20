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Сегодня, 18:00

Самый перспективный русский форвард выбыл до конца сезона. Путь в суперзвезды для Свечникова закрыт?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» лишилась лидера — Андрей получил тяжелую травму и прооперирован.

Андрей Свечников — самый талантливый российский нападающий новой волны — из тех, что родились в первой половине 2000-х. «Каролина» вряд ли пожалела, что на драфт-лотерее в 2018-м ей достался второй пик: выбранный «Баффало» первым швед Расмус Далин только в этом сезоне начал стабильно показывать высокий уровень. А Свечников ровно проводит уже не первый сезон.

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Полтора года назад Андрей подписал первый крупный контракт в своей карьере — на восемь лет и 62 миллиона долларов. Конечно, такие деньги обязывали выходить на новый уровень — и Свечников провел лучший сезон в карьере, набрав 69 (30+39) очков в регулярном чемпионате. А в нынешнем сезоне Андрей впервые поучаствовал в Матче звезд.

Этот сезон для Свечникова-младшего, к сожалению, закончен — игрок перенес операцию на крестообразной связке колена. И это снова мешает российскому нападающему стать суперзвездой. Всегда кажется, что Андрей очень близок к тому, чтобы войти в топ-10 крайних нападающих лиги. Вот-вот, осталось сделать маленький шаг. Но то он провалит плей-офф, то начнет постоянно удаляться. Теперь — тяжелая травма.

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Свечникову в этом году исполнится всего лишь 23 года — нет сомнений, что он еще продолжит прогрессировать. У Андрея уникальные данные, при этом уже есть опыт пяти полноценных сезонов в НХЛ.

Фото USA Today Sports

«Конечно, я понимаю, что у меня еще есть потенциал. И очень много деталей, в которых я должен прогрессировать», — говорил в интервью «СЭ» осенью сам Свечников. На первый взгляд, у Андрея нет недостатков — он достаточно быстрый, хорошо катается, при этом умело пользуется габаритами, классно видит площадку. Но и в каждом из этих компонентов чуть-чуть не дотягивает до элитного уровня.

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Травма Свечникова сильно бьет по «Каролине», которая уже несколько лет считается одним из фаворитов, но даже до финала конференции дойти пока не может. Велик риск, что и в этом сезоне ситуация повторится: во втором раунде «Харрикейнз» (если пройдут первый, конечно) встретятся с кем-то из пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Обе команды — на подъеме, а в дедлайн усилили свой состав, в отличие от «Каролины».

Конечно, и у команды, и у самого Андрея еще полно времени. Не в этом сезоне, так в следующем они возьмут свое. Вот только в таком ключе про Свечникова и «Каролину» говорят уже не первый год. И кажется, что они продолжают топтаться на одном месте.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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