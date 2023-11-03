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Сегодня, 13:30

Панарин шикарно начал сезон! Он в шаге от рекордов века Кучерова и Малкина

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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До лучших результатов соотечественников Панарину остался один результативный матч.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче против «Каролины» (2:1) и продлил свою результативную серию до 10 встреч. Со старта сезона российский форвард еще ни разу не уходил со льда без набранных очков. В 10 играх он записал на свой счет 5 голов и 11 результативных передач.

У Панарина одна из лучших результативных серий со старта сезона в XXI веке. Из российских игроков дольше обходились без нулей Евгений Малкин и Никита Кучеров — по 11 матчей. Рекорд века — 22 игры — у Дэни Хитли. В прошлом столетии показатели были мощнее. Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 впервые не набрал очков только в 15-м матче, а Уэйн Гретцки в сезоне-1983/84 — в 52-м.

Артемий Панарин (&laquo;Рейнджерс&raquo;). Панарин — снова лучший. После прошлогодней критики демонстрирует ярчайший хоккей

Игра с «Каролиной» оказалась для Артемия юбилейной, 600-й в регулярных чемпионатах НХЛ. С момента дебюта в лиге российский форвард набрал 677 очков — чуть меньше, чем его бывший партнер по «Чикаго» и «Рейнджерс» Патрик Кейн. Лучше этот отрезок провели лишь звезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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