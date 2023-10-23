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НХЛ

23 октября, 19:15

«Терпеть не могу это, в игре должно быть достоинство». Что не так с буллитами Кузнецова

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов исполняет буллиты в стиле слоу-мо.
Фото USA Today Sports
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Разбираем издевательское исполнение послематчевых бросков нападающего «Вашингтона», которое раздражает не только вратарей, но даже Уэйна Гретцки

Буллиты в стиле слоу-мо — фишка нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Форвард издевается над вратарями, замедляясь, когда накатывается на ворота. Голкиперы занимают выжидательную позицию и внимательно следят за каждым движением клюшки челябинского гения, но не успевают среагировать на бросок. Последним на подобный трюк попался Якоб Маркстрем из «Калгари». Кузнецов реализовал буллит и принес победу «Кэпиталз». Первую и пока единственную в новом сезоне. В чем же секрет исполнения россиянина и насколько опасны такие буллиты для вратарей? Разбираем в нашем материале вместе с известными тренерами.

Недовольство Гретцки

Исполнение Кузнецова нельзя назвать уникальным. Такие буллиты применяли до Евгения. Особой выдумки в подобном трюке нет: нападающий подкатывается близко к вратарю и пытается перехитрить статичного голкипера за счет техники и резкости броска. Правила такое исполнение не запрещают. Все легитимно. Однако недовольства вокруг буллитов Кузнецова провоцируют не только пострадавшая сторона в лице вратарей. Форварда «Вашингтона» раскритиковал сам Уэйн Гретцки. Легенда канадского хоккея возмутился стилем Кузнецова: обвинил нападающего в неуважении к голкиперам и призвал запретить подобные броски, сократив время на выполнение буллита.

Уэйн Гретцки и&nbsp;Евгений Кузнецов. «Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении

— Терпеть не могу это! Должен быть счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Еще он вращает клюшкой в руках — нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если бы я сделал нечто подобное, то 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Нужно защищать вратарей. Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить", — сказал Уэйн Гретцки в эфире телеканала TNT.

Правда в конфликте поколений у каждой стороны своя. Гретцки — хоккеист другой эпохи, которой свойственны другие правила и принципы. Кузнецов отреагировал на критику с улыбкой. «Запретят — что-то новое придумаю. В обход правил я не иду, все четко по закону. Если запретят, хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается», — с позитивом высказался Евгений. Слоу-мо буллиты действительно запоминаются вратарям. Они прекрасно понимают задумку Кузнецова, но не успевают среагировать на резкий бросок на неудобной высоте. Нападающий замедляется и заставляет голкипера сбить скорость. И как только Евгений видит, что вратарь находится в уязвимом положении, хлещет кистями в дальний угол под блин.

Марк-Андре Флери и Евгений Кузнецов
Марк-Андре Флери и Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Самый успешный буллитер «Вашингтона»

Слоу-мо буллиты Кузнецов внедрил в конце сезона-2021/22. Первый пострадавший — вратарь «Баффало» Дастин Токарски. В следующей серии буллитов с «Торонто» Евгений закрепил издевательскую технику исполнения. С прошлой регулярки такие броски вошли в привычку нападающего. За три сезона челябинский хитрец пробил девять слоу-мо буллитов и реализовал восемь из них. Пожалел Кузнецов только вратаря «Нью-Джерси» Акиру Шмида — шайба после броска попала в штангу.

На месте Евгения странно отказываться от работающего приема. Кузнецов — самый успешный буллитер «Вашингтона». За карьеру в «Кэпиталз» форвард показывает 45-процентную реализацию (учитываются игроки, выполнившие минимум 15 бросков). Голами закончились 27 попыток из 60. Теперь сравните эффективность замедленных буллитов (8/9). Пока вратари не научатся стабильно справляться с хитростью Кузнецова, Евгений продолжит использовать замедленную технику. Результат в хоккее превыше всего, поэтому бессмысленно обращать внимание на критику. Правилами такое исполнение не запрещено. Все остальное — проблемы вратарей.

«Такие буллиты нужно предвидеть»

Кузнецов третий сезон применяет слоу-мо буллиты. Эти элементы отрабатываются на тренировках. Все голкиперы лиги знают, как и что форвард «Вашингтона» делает, когда подхватывает шайбу в центральном круге. Вот только в отражении буллитов это не особо помогает.

— Кузнецов отлично видит дальний угол. С детства в советском хоккее учили, что самое неудобное для вратаря — броски с отрывом под блин. Такие буллиты нужно читать. Маркстрем, если разбирать буллит с «Калгари», даже не выкатился за вратарскую. Он играл носками во вратарской площади. Чуть-чуть откатился назад — сантиметров на 30 — и практически стоит. Кузнецов движется с шайбой, а Маркстрем стоял. Он хотел сыграть за счет реакции, но опоздал. Не родился еще вратарь, который движется быстрее шайбы. Такие буллиты нужно предвидеть, — объяснил «СЭ» олимпийский чемпион в составе сборной СССР, экс-тренер новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов.

Хоккеист Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Ошибка многих вратарей в том, что они принимают правила игры Кузнецова и не пытаются спровоцировать форварда изменить решение. Евгений — большой мастер. Он может убрать шайбу на неудобную руку, может раскачать голкипера или резко бросить между щитков, если увидит, что вратарь выбросил клюшку. В то же время Кузнецову придется лишний раз задуматься, как перехитрить голкипера, который вынуждает изменить первоначальный план. Буллит — парный танец на льду, и то, как он будет развиваться, зависит от двух сторон: голкипера и игрока с шайбой.

— Такой стиль буллитов считаю для вратаря легким, — продолжил Виталий Самойлов. — Просто нужно брать ситуацию в свои руки: украсть у нападающего секунды полторы за счет выхода из ворот, заставить задуматься. Кузнецов держит шайбу на вытянутых руках. И видит угол, в который бросит, возвращаясь к буллиту Маркстрему. Но Якоб опоздал. Уверен, что Марк-Андре Флери выскочил бы немного вперед и стал бы откатываться. И если бы увидел, что Кузнецов совсем дал по тормозам, то мог бы сыграть с вытянутой вперед клюшкой и выбить шайбу.

Форвард &laquo;Вашингтона&raquo; Евгений Кузнецов. В Америке опять подняли тему обмена Кузнецова из «Вашингтона». Кажется, это было бы хорошее решение для всех

— Вратари отрабатывают все виды буллитов — атака с разных флангов, буллит-гибрид, когда с фланга игрок переходит в центр, движется вдоль ворот или в противоход. Вратарь «Калгари» очень глубоко ушел в ворота. И не заставил Кузнецова обыгрывать себя. Евгений специально замедляется, чтобы вратарь откатился глубоко в ворота. Задача вратаря — заставить игрока обыгрывать себя. Но при этом нельзя проиграть в скорости. Кузнецов может быстро добавить в скорости за счет широкого шага. Надо знать и прорабатывать, что может сделать каждый игрок. Для примера расскажу, что буллит такого нападающего, как Данис Зарипов, мы раскладывали на пять точек, и Василий Кошечкин, с которым мы работали, со временем начал справляться с буллитами Зарипова, — отметил «СЭ» экс-тренер вратарей магнитогорского «Металлурга» и «Лады» Андрей Болсуновский.

Любой финт рано или поздно приедается и воспринимается спокойнее. Сейчас никого не удивишь лакросс-голами, хотя пару сезонов назад каждый трюк поражал воображение. Вратари научатся читать слоу-мо буллиты Кузнецова, но пока Евгений явно в выигрышной позиции и не планирует отказываться от противного для голкиперов стиля исполнения.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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