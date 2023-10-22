Русские бомбардиры — в огне! Кучеров, Панарин, Кузьменко и Малкин мощно начали сезон

Наконец-то дождались огненного старта регулярки от лучших российских форвардов НХЛ.

Малкин скоро догонит Федорова

К Евгению Малкину на старте сезона не может быть никаких претензий. В пяти первых матчах регулярки у него уже 8 (4+4) очков и статус лучшего бомбардира «Питтсбурга». Вопросы есть только к американскому телегиганту ESPN, который не включил магнитогорца в своей рейтинг 100 лучших игроков лиги на настоящий момент.

Три дня назад в матче с «Детройтом» Джино забил свою 474-ю шайбу в НХЛ и обогнал Александра Могильного в списке лучших российских снайперов за всю историю лиги. Дотянуться до Александра Овечкина ему уже, само собой, не получится. Но падение достижения Сергея Федорова (483) — дело нескольких недель.

Не потерялся магнитогорец и в сегодняшней встрече с «Сент-Луисом». В самой концовке первого периода он схватил удаление за подножку. Однако мгновенно реабилитировался за него сразу же после выхода из штрафного бокса, убежав «1 в 0» и уверенно переиграв Джордана Биннингтона. Отрыв от попытавшегося нагнать его Тори Крюга был настолько велик, что нападающий «Пингвинов» позволил себе дать по тормозам и сбить с темпа голкипера «Блюзменов» перед броском. Жаль, что после того как счет стал 1:1, гости провалили второй период и поплатились за это двумя очками.

Кучеров — на первом месте в списке снайперов

Мы привыкли, что большая часть очков Никиты Кучерова зашита в голевые передачи. Но в этом октябре лидер «Тампы» проявляет себя больше в качестве снайпера. Прошедшей ночью он довольно легко оформил второй дубль подряд и уже третий с начала чемпионата. Сейчас он вместе с Остоном Мэттьюсом, Броком Бесером и Сэмом Райнхартом делит первую строчку в списке лучших снайперов сезона.

Настрелять очередные шайбы уже в первом периоде ему помогли проблемы «Торонто» с дисциплиной и два удаления гостей. Причем на их реализацию россиянину в обоих случаях понадобились считанные секунды. Сначала он вместе с Виктором Хедманом и Брейденом Пойнтом красиво вскрыл оборонительную четверку и голкипера в четыре касания.

А через несколько смен вновь оказался в большинстве на своей любимой точке и заставил Шелдона Кифа усадить на лавку Илью Самсонова. Другой реакции на всего лишь один отраженный бросок российского вратаря за это время у главного тренера «Торонто» быть не могло. Ассистировал в этом моменте Кучерову Михаил Сергачев, которому пока очки даются тяжеловато.

Однако на этом голы «молний» сегодня закончились. Во второй двадцатиминутке розыгрыш лишнего у них не заладился, а в третьем хозяева проспали дубль от Мэтта Ниса, который наконец-то начал оправдывать статус претендента на «Колдер Трофи» и запустил камбэк «Мэйл Лифс».

За 16 секунд до конца основного времени Кучеров и вовсе мог оформить хет-трик и стать единоличным героем матча. Но заменивший Самсонова Джозеф Уолл великолепно сыграл в ближнем бою, дважды не дав переиграть себя с метра, и сорвал овертайм, где победу «Листьям» принес Джо Таварес.

Панарин набирает очки пятый матч подряд

Артемию Панарину и «Рейнджерс», получившим пару дней назад хороший щелчок по носу от «Нэшвилла», пришлось сегодня играть в гостях с «Сиэтлом» в полумраке. Все дело в том, что за несколько часов до матча на «Кламэт Пледж Арене» произошло аварийное отключение электричества и освещение на ней заработало не в полную мощность. Из-за этого ожидаемо пострадало качество трансляции, а командам еще по ходу первого периода пришлось меняться воротами.

Сам же Хлебушек отреагировал на проблему с фирменным юмором: «Мне лучше, когда на катке темно. Так вратари хуже видят, поэтому я забил сегодня».

И ведь действительно помогло. После того как хозяева повели в счете, он на 13-й минуте довольно быстро восстановил равновесие и не дал пропасть классному пасу Филипа Хытила. Приправил же свою сегодняшнее выступление Панарин еще одним голом при счете 3:1 в пользу ньюйоркцев.

А вот Игорь Шестеркин, уступивший место в рамке Джонатану Куику, вдвойне мог обрадоваться запланированному отдыху. Вратари при свете керосиновых ламп или свечей играть точно не любят.

Кузьменко сорвал камбэк «Флориды»

Андрей Кузьменко пока не страдает никаким пресловутым «синдромом второго сезона». Он по-прежнему выходит в топ-6 с субтильным гением Элиасом Петтерссоном, получает хорошее время в большинстве, радует североамериканскую прессу улыбкой и набирает очки.

В середине встречи он закружил голову коронной улиткой Нико Миккола и «накормил» передачей своего шведского центра, который упрочил преимущество «Кэнакс».

Но на этом праворукий технарь не остановился и поразил ворота Бобровского за пять минут до финальной сирены, сорвав камбэк «Пантерз» при счете 3:3. За этот гол точно стоит поблагодарить настырного боевичка Фила Ди Джузеппе, который выгрыз для него шайбы за воротами в борьбе сразу с двумя защитниками.

За кого еще стоит порадоваться, так это за Илью Михеева. Игра против прошлогоднего финалиста стала для него первой после операции на крестообразной связке колена и девятимесячной реабилитации. За свои 13 минут времени он успел поучаствовать в шайбе Петтерссона, заработав бал за второстепенный ассист. Дальше — больше.