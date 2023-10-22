Сегодня, 11:30
«Сент-Луис» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Саад — 1 (Томас, Кайру), 9:33 — 1:0. Малкин — 4 (Летанг), 19:55 — 1:1. Нейберс — 1 (Капанен, Фолк), 25:39 — 2:1. Парэйко — 1 (Торопченко, Сундквист), 27:12 — 3:1. Саад — 2 (Капанен, Томас), 55:13 — 4:1. Зогорна — 1 (Эллер, О`Коннор), 56:27 — 4:2.
Вратари: Биннингтон — Джерри (56:43 — 57:45, 59:00 — 59:51).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (8+9+4) — 33 (11+12+10).
Наши: Александров (7.29/0/+1), Торопченко (12.03/2/+1) — Малкин (18.20/2/0).
Сент-Луис. Enterprise Center.
К Евгению Малкину на старте сезона не может быть никаких претензий. В пяти первых матчах регулярки у него уже 8 (4+4) очков и статус лучшего бомбардира «Питтсбурга». Вопросы есть только к американскому телегиганту ESPN, который не включил магнитогорца в своей рейтинг 100 лучших игроков лиги на настоящий момент.
Три дня назад в матче с «Детройтом» Джино забил свою 474-ю шайбу в НХЛ и обогнал Александра Могильного в списке лучших российских снайперов за всю историю лиги. Дотянуться до Александра Овечкина ему уже, само собой, не получится. Но падение достижения Сергея Федорова (483) — дело нескольких недель.
Не потерялся магнитогорец и в сегодняшней встрече с «Сент-Луисом». В самой концовке первого периода он схватил удаление за подножку. Однако мгновенно реабилитировался за него сразу же после выхода из штрафного бокса, убежав «1 в 0» и уверенно переиграв Джордана Биннингтона. Отрыв от попытавшегося нагнать его Тори Крюга был настолько велик, что нападающий «Пингвинов» позволил себе дать по тормозам и сбить с темпа голкипера «Блюзменов» перед броском. Жаль, что после того как счет стал 1:1, гости провалили второй период и поплатились за это двумя очками.
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Нюландер — 4 (Найз, Таварес), 4:16 — 0:1. Кучеров — 5 (бол., Пойнт, Хедман), 6:26 — 1:1. Барре-Буле — 1 (Кучеров, Пойнт), 10:04 — 2:1. Кучеров — 6 (бол., Сергачев, Стэмкос), 13:29 — 3:1. Найз — 1 (Доми), 52:11 — 3:2. Найз — 2 (Доми, Кампф), 54:33 — 3:3. Таварес — 2 (Нюландер, Клингберг), 64:05 — 3:4.
Вратари: Йоханссон — Самсонов (Уолл, 13:29).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (9+12+12+0) — 52 (17+10+20+5).
Наши: Кучеров (21.27/6/-1), Сергачев (24.36/2/-1) — -.
Тампа. Amalie Arena.
Мы привыкли, что большая часть очков Никиты Кучерова зашита в голевые передачи. Но в этом октябре лидер «Тампы» проявляет себя больше в качестве снайпера. Прошедшей ночью он довольно легко оформил второй дубль подряд и уже третий с начала чемпионата. Сейчас он вместе с Остоном Мэттьюсом, Броком Бесером и Сэмом Райнхартом делит первую строчку в списке лучших снайперов сезона.
Настрелять очередные шайбы уже в первом периоде ему помогли проблемы «Торонто» с дисциплиной и два удаления гостей. Причем на их реализацию россиянину в обоих случаях понадобились считанные секунды. Сначала он вместе с Виктором Хедманом и Брейденом Пойнтом красиво вскрыл оборонительную четверку и голкипера в четыре касания.
А через несколько смен вновь оказался в большинстве на своей любимой точке и заставил Шелдона Кифа усадить на лавку Илью Самсонова. Другой реакции на всего лишь один отраженный бросок российского вратаря за это время у главного тренера «Торонто» быть не могло. Ассистировал в этом моменте Кучерову Михаил Сергачев, которому пока очки даются тяжеловато.
Однако на этом голы «молний» сегодня закончились. Во второй двадцатиминутке розыгрыш лишнего у них не заладился, а в третьем хозяева проспали дубль от Мэтта Ниса, который наконец-то начал оправдывать статус претендента на «Колдер Трофи» и запустил камбэк «Мэйл Лифс».
За 16 секунд до конца основного времени Кучеров и вовсе мог оформить хет-трик и стать единоличным героем матча. Но заменивший Самсонова Джозеф Уолл великолепно сыграл в ближнем бою, дважды не дав переиграть себя с метра, и сорвал овертайм, где победу «Листьям» принес Джо Таварес.
«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Шульц — 1 (Дюмулин, Толванен), 8:41 — 1:0. Панарин — 2 (Хытил), 12:15 — 1:1. Какко — 1 (Труба, Отманн), 33:02 — 1:2. Лафренье — 2 (Хытил), 37:59 — 1:3. Панарин — 3 (Хытил, Отманн), 45:30 — 1:4.
Вратари: Грубауэр — Куик.
Штраф: 21 — 15.
Броски: 19 (8+2+9) — 27 (9+9+9).
Наши: — - Панарин (18.39/5/+2).
Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
Артемию Панарину и «Рейнджерс», получившим пару дней назад хороший щелчок по носу от «Нэшвилла», пришлось сегодня играть в гостях с «Сиэтлом» в полумраке. Все дело в том, что за несколько часов до матча на «Кламэт Пледж Арене» произошло аварийное отключение электричества и освещение на ней заработало не в полную мощность. Из-за этого ожидаемо пострадало качество трансляции, а командам еще по ходу первого периода пришлось меняться воротами.
Сам же Хлебушек отреагировал на проблему с фирменным юмором: «Мне лучше, когда на катке темно. Так вратари хуже видят, поэтому я забил сегодня».
И ведь действительно помогло. После того как хозяева повели в счете, он на 13-й минуте довольно быстро восстановил равновесие и не дал пропасть классному пасу Филипа Хытила. Приправил же свою сегодняшнее выступление Панарин еще одним голом при счете 3:1 в пользу ньюйоркцев.
А вот Игорь Шестеркин, уступивший место в рамке Джонатану Куику, вдвойне мог обрадоваться запланированному отдыху. Вратари при свете керосиновых ламп или свечей играть точно не любят.
«Флорида» — «Ванкувер» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Голы: Хьюз — 1 (бол., Миллер, Петтерссон), 11:09 — 0:1. Барков — 1, 11:29 — 1:1. Суси — 1 (бол., Гарлэнд), 30:41 — 1:2. Петтерссон — 2 (Кузьменко, Михеев), 31:15 — 1:3. Райнхарт — 5 (Родригес, Барков), 46:10 — 2:3. Райнхарт — 6 (Родригес, Махура), 54:01 — 3:3. Кузьменко — 2 (Ди Джузеппе, Миллер), 55:03 — 3:4. Босер — 6 (п.в.), 57:50 — 3:5.
Вратари: Бобровский (57:38 — 57:50, 58:49 — 59:29) — Десмит.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (11+6+19) — 31 (15+12+4).
Наши: Куликов (19.44/0/+1) — Кузьменко (15.56/1/+1), Михеев (13.03/4/0).
Санрайз. FLA Live Arena.
Андрей Кузьменко пока не страдает никаким пресловутым «синдромом второго сезона». Он по-прежнему выходит в топ-6 с субтильным гением Элиасом Петтерссоном, получает хорошее время в большинстве, радует североамериканскую прессу улыбкой и набирает очки.
В середине встречи он закружил голову коронной улиткой Нико Миккола и «накормил» передачей своего шведского центра, который упрочил преимущество «Кэнакс».
Но на этом праворукий технарь не остановился и поразил ворота Бобровского за пять минут до финальной сирены, сорвав камбэк «Пантерз» при счете 3:3. За этот гол точно стоит поблагодарить настырного боевичка Фила Ди Джузеппе, который выгрыз для него шайбы за воротами в борьбе сразу с двумя защитниками.
За кого еще стоит порадоваться, так это за Илью Михеева. Игра против прошлогоднего финалиста стала для него первой после операции на крестообразной связке колена и девятимесячной реабилитации. За свои 13 минут времени он успел поучаствовать в шайбе Петтерссона, заработав бал за второстепенный ассист. Дальше — больше.