Русский защитник ответил хейтерам: забил впервые в сезоне, а «Тампа» прервала серию поражений

Михаил Сергачев — третья звезда победного матча с «Чикаго».

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Райхель — 1 (бол., Курашев, Корчински), 12:59 — 1:0. Пойнт — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 24:40 — 1:1. Сергачев — 1 (Пойнт, Стэмкос), 29:01 — 1:2. Перри — 4 (Дикинсон, Катчук), 42:09 — 2:2. Хедман — 4 (Чернак, Пойнт), 51:53 — 2:3. Хагель — 8 (п.в., Сергачев), 59:11 — 2:4.

Вратари: Мразек (58:35 — 59:11, 59:21) — Йоханссон.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 15 (6+7+2) — 30 (12+9+9).

Наши: — - Кучеров (23.08/4/0), Сергачев (23.29/5/+2).

17 ноября. Чикаго. United Center. 18691 зритель.

Трудности «Тампы» на старте регулярки в отсутствие Андрея Василевского предсказывались. Потеря одного из лучших вратарей лиги ударит по любой команде. Россиянин перенес операцию и восстановится только к декабрю. Без основного голкипера «Лайтнинг» выпали из зоны плей-офф и доигрались до статуса самой пропускающей команды конференции. Недовольство болельщиков нарастало. К матчу с «Чикаго» команда Джона Купера подошла с серией из трех поражений подряд. В двух последних матчах «Молнии» остались без голов. Отдельная порция критики прилетела Михаилу Сергачеву, который входит в число худших игроков НХЛ по показателю полезности.

Атака бешеных фанатов вынудила защитника удалить аккаунт в запрещенной на Руси социальной сети. Что удивительно, учитывая, какую активную жизнь хоккеист ведет в медийном пространстве. Сергачев не первый год работает над раскруткой личного бренда, сотрудничает с маркетинговым агентством. Известная в России студия Quberten разработала для защитника «Тампы» собственную айдентику. Михаил открыт для СМИ и блогеров, а еще запустил свой официальный сайт. Однако оскорбления болельщиков заставили иначе посмотреть на соцсети. У защитника банально сдали нервы — в такие ситуации попадал каждый.

Что же беспокоило фанатов «Лайтнинг» в игре Сергачева? О многом говорит кошмарный показатель полезности. Михаил в среднем проводит на льду больше 23 минут, но в то же время при нем «Тампа» чаще всего пропускает. Защитник выходит во второй бригаде большинства, но за 16 матчей добыл для команды только 8 передач. Для сравнения: Виктор Хедман за аналогичный отрезок опережает график «очко за игру» — 3 гола и 14 ассистов. Все бы ничего, но летом 2022 года Сергачев продлил контракт с клубом. Новое восьмилетнее соглашение активировалось с сезона-2023/24. В год защитник получает 8,5 млн долларов — больше Хедмана и наравне со Стивеном Стэмкосом.

Ожидания от Михаила автоматически возросли. По старту регулярки защитник очевидно не отрабатывает зарплату. Это расхождение спровоцировало болельщиков на критику в адрес россиянина. Фанаты «Тампы» избалованы выходами в финал и выигрышами Кубка Стэнли. Непривычно видеть «Молний» вне зоны плей-офф и тем более проигрывающих два матча подряд без заброшенных шайб. Козлом отпущения выставили Сергачева. В ответ защитник закрылся от хейта, а против «Чикаго» выдал, пожалуй, лучший матч в сезоне.

Сергачев передал привет критикам во втором периоде, когда вывел «Тампу» вперед. Михаил от души приложился от синей линии. Трафик помешал вратарю «Блэкхокс» Петру Мразеку разглядеть траекторию броска. 17 матчей защитник ждал первую шайбу в сезоне. Три поражения сказались на настрое «Лайтнинг». Игроки «Чикаго» сделали лишь 15 бросков по воротам Йонаса Йоханссона за 60 минут. Хотя в третьем периоде хозяева показали впечатляющий процент реализации: два броска — один гол от неувядающего Кори Перри. Атака «Блэкхокс» началась с потери Никиты Кучерова в чужой зоне.

«Тампа» ответила канадцу шайбой Хедмана, которая осталась победной. Сергачев добавил в статистику голевую передачу, когда Брендон Хагель поразил пустые ворота. Михаил набрал два очка и заслуженно был признан третьей звездой матча. «Лайтнинг» прервали серию поражений, а россиянин набрал два очка и поправил показатель полезности до «минус 12». Вот что делает с людьми отказ от социальных сетей.