На драфте НХЛ-2023 выбрали 19 россиян. Представляем их всех

Кратко рассказываем про каждого, чье имя прозвучало на церемонии.

Первый раунд

6. Дмитрий Симашев (Аризона)

Позиция: защитник

Текущий клуб: Локомотив

Выбор воспитанника «Локомотива» выше Матвея Мичкова может и удивляет, но в решении «Аризоны» потратить на него свой первый пик нет абсолютно ничего предосудительного. Габаритный защитник, чей нынешний рост — 194 см — со временем имеет шанс перемахнуть отметку в два метра, прекрасно сложен и обладает по-настоящему элитным для своих размеров катанием.

Он здорово играет позиционно в своей зоне, не позволяя назвать себя одномерным хоккеистом, не по годам уверенно выходит из-под давления и не уступает в скорости большинству нападающих. А главное, на «ты» обращается с шайбой и при должном уровне доверия способен пойти по пути Александра Никишина. Кстати, именно Симашев прошлой осенью в матче с «Автомобилистом» стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим в КХЛ.

7. Матвей Мичков (Филадельфия)

Позиция: правый нападающий

Текущий клуб: СКА

18-летний Мичков провел хороший сезон в команде-аутсайдере: набрал 20 (9+11) очков за 27 игр в составе «Сочи». В драфтовый год молодой форвард даже результативнее Александра Овечкина: у нынешнего капитана «Вашингтона» было 0,45 очка за игру в сезоне-2003/2004, у Матвея — 0,67. Правда, Мичков выступал за худший клуб лиги, а не крепкое московское «Динамо». Матвей — умный игрок с классным броском, который не раз показывал, что видит площадку и может играть не только индивидуально, но и сделать классную передачу под бросок. Нужно ли объяснить, зачем он пригодился «Филадельфии»?

12. Даниил Бут (Аризона)

Позиция: левый нападающий

Текущий клуб: Локомотив

Один из самых крупных игроков этого драфта (195 см) уже через два года сможет отправиться покорять «Аризону» вместе со своим другом и одноклубником Симашевым. Свой рост молодой российский форвард умеет правильно использовать при борьбе за шайбу, хорошо защищает ее от соперника. Но, главное, конечно, голевое чутье.

В свои 18 лет Бут уже дебютировал в КХЛ за «Локомотив» и забросил две шайбы в 15 играх (с учетом очень небольшого игрового времени). Пока Даниил хорош среди ровесников в МХЛ: 32 (18+14) очка в 32 матчах за «Локо» и 9 (4+5) баллов в 7 играх плей-офф. Пока его главное слабое место — катание. Однако потенциально это мощный бомбардир, которого по сочетанию габаритов и сильных качеств сравнивают с лидером «Баффало» Тэйджем Томпсоном.

Даниил Бут. Фото USA Today Sports

31. Михаил Гуляев (Колорадо)

Позиция: защитник

Текущий клуб: Авангард

Когда-то воспитанника «Сибири» считали сильнейшим защитником прошедшего драфта. Скромная антропометрия (179 см, 78 кг) и отсутствие стабильного места в основе «Авангарда» ударили по его ценности и отбросили за пределы топ-25.

Михаил Гуляев. Фото USA Today Sports

Крайне «катучего» защитника сложно назвать элитным юниором с позиции оборонительных навыков. Однако атакующий потенциал у него огромен — неслучайно при просмотре матчей «Омских Ястребов» Михаила можно увидеть летящим в атаку на месте крайнего нападающего. Проблема в том, что вытеснить из топ-4 «Колорадо» Сэма Жирара, Боуэна Байрэма, Кэйла Макара и Дэвона Тэйвза будет практически нереально. Поэтому ехать в Денвер ему нужно будет максимально зрелым и желательно в статусе настоящей звезды КХЛ.

Второй раунд

44. Роман Канцеров (Чикаго)

Позиция: правый нападающий

Текущий клуб: Металлург Мг

«Чикаго» во втором раунде вложился в потенциально очень сильного бомбардира, который, правда, пока еще не прошел настоящую проверку на взрослом уровне. Канцеров считается главным талантом «Магнитки» после Данилы Юрова. Вот только при Ильей Воробьеве он вообще не получал игровое время в КХЛ и был вынужден вариться в МХЛ, которую очевидно перерос. Однако с приходом Разина, который умеет работать с молодежью, Роман наверняка получит свой шанс в основе «Металлурга».

Третий раунд

80. Айдар Суниев (Калгари)

Позиция: левый нападающий

Текущий клуб: Университет Массачусетса (NCAA)

Суниев претендует на звание самого загадочного россиянина этого драфта. Уроженец Казани, прошедший через школу ЦСКА, уехал в Северную Америку еще в 2019-м и последние два года провел в малоизвестной Лиге Британской Колумбии. В следующем сезоне леворукий нападающий будет играть за альма-матер Кэйла Макара — Университет Массачусетса в NCAA. А пока скауты отмечают его плеймейкерские навыки, маневренное катание и умение классно укрывать шайбу благодаря габаритам (188 см, 87 кг) и мощному корпусу.

87. Егор Заврагин (Филадельфия)

Позиция: вратарь

Текущий клуб: Югра

Пару лет назад парень из Новосибирска, который уже несколько лет получает хоккейное образование в Ханты-Мансийске, считался чуть ли не сильнейшим вратарем этого драфта. В апреля 2022 года крупную сумму за него готов был отстегнуть «Авангард». Однако в итоге переезд Заврагина в Омск не состоялся, в этом сезоне его прогресс практически остановился, а сам сибиряк не сумел стать основным голкипером даже в «Мамонтах Югры». Впрочем, он все равно был выбран первым среди российских вратарей. В 2010-м русскоязычный скаут «Филадельфии» Кен Худикофф нашел в Новокузнецке Сергея Бобровского. И вот спустя столько лет он везет в Пенсильванию еще одного таланта из Сибири.

Четвертый раунд

100. Александр Рыков (Каролина)

Позиция: левый нападающий

Текущий клуб: Трактор

Одного из главный талантов системы «Трактора» мы ожидали увидеть во втором-третьем раунде. Однако на деле он вышел на сцену только в четвертом. Этот форвард впечатлил своей готовностью к игре на взрослом уровне уже в 17 лет: на счету челябинского хоккеиста 20 матчей в чемпионате ВХЛ. Причем был он там совсем не статистом: 4 гола и 11 очков при положительном показателе полезности.

А вот в КХЛ проявить себя пока не вышло: в 6 играх его среднее время на льду — чуть больше 3 минут. Рыков быстрый форвард с неплохим броском, который здорово играет у бортов, а также может без проблем обвести нескольких игроков соперника на пути к воротам.

110. Богдан Конюшков (Монреаль)

Позиция: защитник

Текущий клуб: Торпедо

Два года назад двухстороннего праворукого защитника из Пензы мало кто знал даже на родине. Теперь же он в возрасте 20 лет и статусе одного из главных открытий прошедшего сезона КХЛ выбран «Канадиенс», где любительский скаутинг возглавляет россиянин Николай Бобров. И не взять в четвертом раунде парня, который в дебютный сезон за «Торпедо» настрелял сразу 25 (2+23) очков и каждым своим действием на льду источал уверенность, было бы глупо.

126. Станислав Яровой (Каролина)

Позиция: левый нападающий

Текущий клуб: Витязь

Вы говорите по-русски? Да? Тогда добро пожаловать в Роли! «Каролина» в последние два года драфтует парней из России как не в себя. Так что в выборе еще одного русского форварда нет вообще ничего удивительного. Пару лет назад про Ярового и знать не знали в Северной Америке. Но стоило ему забросить 9 шайб за «Витязь» Вячеслава Буцаева, как на супертехничного нападающего с великолепными руками за океаном выстроилась целая очередь. Ну как «Харрикейнз» не могли не взять почти 20-летнего «переростка» в четвертом раунде?

Пятый раунд

142. Михаил Ильин (Питтсбург)

Позиция: правый нападающий

Текущий клуб: Северсталь

Крупный техничный форвард, который стал главным ассистентом «Алмаза» в прошлом сезоне чемпионата МХЛ (22 в 28 встреч, сыграл меньше остальных бомбардиров клуба) наверняка отправился в «Питтсбург» с подачи российского скаута «Пингвинов» Александра Хаванова. В минувшей регулярке Ильин получал шансы и на взрослом уровне: поучаствовал в двух десятках матчей «Северстали» в КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Михаил — нападающий, который умеет сыграть нестандартно, но при этом не передерживает шайбу и хорошо видит площадку. И зачастую благодаря этому набору он по-настоящему ярко действует в подыгрыше.

144. Евгений Волохин (Монреаль)

Позиция: вратарь

Текущий клуб: «Югра»

Абсолютно каждый клуб НХЛ хочет следовать трендам и иметь в своей системе хотя бы одного русского вратаря — «Монреаль» здесь не исключение. Уроженец Ханты-Мансийска еще не засветился на уровне взрослых, но в минувшем сезоне переиграл куда более раскрученного коллегу Заврагина за место первого номера «Мамонтов Югры» и сделал серьезную заявку на то, чтобы в следующем сезоне дебютировать в ВХЛ. Что сейчас отмечают североамериканские скауты, так это высокий рост (190 см) и умение здорово играть щитками.

155. Никита Ишимников (Колорадо)

Позиция: защитник

Текущий клуб: Автомобилист

Крупный защитник из системы «Автомобилиста», у которого был отличный и результативный прошлый сезон. В регулярном чемпионате на уровне МХЛ у 18-летнего игрока обороны все залетало в чужие ворота: 11 шайб и 18 очков в 41 встрече.

Ишимников далеко не самый быстрый защитник, но он не боится подключаться к контратакам и неплохо бросает с кистей. Еще в прошлой регулярке Никита успел дебютировать за фарм-клуб уральцев в ВХЛ, а в следующем сезоне он наверняка получит свой шанс на уровне КХЛ.

158. Руслан Хажеев (Каролина)

Позиция: вратарь

Текущий клуб: Трактор

«Нам не хватает одного Кочеткова! Вратарей из России много не бывает», — подумал босс «Каролины» Дон Уоделл и задрафтовал Руслана Хажеева. Почти двухметровый, но довольно подвижный челябинец, уверенно играющий по второму и даже третьему броску, долгое время был обделен вниманием тренеров из молодежной сборной. Однако в прошлом сезоне он сделал приличный скачок в «Белых Медведей» и в конце мая съездил на Кубок Будущего в Минск, где провел очень сильный турнир.

Шестой раунд

163. Тимур Муханов (Каролина)

Позиция: левый нападающий

Текущий клуб: Северсталь

Можно, мы больше ничего не будем шутить про россиян в «Каролине»? Признаться честно, многие ожидали увидеть новичка «Северстали», переехавшего в это межсезонье из Омска, гораздо выше, чем в шестом раунде. Как и Рыков, уроженец Глазова получил шанс поиграть в ВХЛ уже в 17 лет и тоже набирал там очки: 4+4 в 31 встрече.

Тимур не очень большой нападающий: по данным сайта КХЛ его рост 174 см. Но зато Муханов быстрый и моторный. А еще это техничный форвард с классной скоростью и умением играть в своей зоне, который всегда может отобрать шайбу и организовать контратаку. Почти нет сомнений, что следующий сезон он начнет в основе «Северстали» и наконец-то дебютирует в КХЛ.

176. Егор Егоров (Калгари)

Позиция: вратарь

Текущий клуб: Динамо М

Бэкап молодежки московского «Динамо» стал уже вторым российским вратарем, которого «Калгари» выбрал на драфте за последние три года. Как и его предшественник, 20-летний ярославец Арсений Сергеев из Университета Коннектикута, он не слишком известен даже среди экспертов по юниорскому хоккею в нашей стране, но тренд «драфтуем вратарей из России» слишком силен.

Седьмой раунд

202. Никита Сусуев (Сент-Луис)

Позиция: правый нападающий

Текущий клуб: Спартак

Прошлой осенью талантливый леворукий вингер ярко ворвался в состав «Спартака» при Игоре Гришине и в 17 лет отметился дублем в ворота «Трактора», став самым молодым автором гола красно-белых в КХЛ. Пока на этом его достижения во взрослом хоккее заканчиваются — он выглядел не так ярко даже в матчах за «Химик».

203. Егор Римашевский (Сан-Хосе)

Позиция: правый нападающий

Клуб: Динамо М

Парень из Гомеля, который несколько лет назад получил российский паспорт, успел зарекомендовать себя лидером юниорской сборной России 2005 года. Довольно внушительную часть сезона Римашевский пропустил из-за травмы шеи. Но это не отпугнуло «Сан-Хосе» от габаритного (190 см, 90 кг) двухстороннего форварда, умеющего играть по-настоящему тонко и удивлять нестандартными решениями. Смущает лишь его скорость, которая на уровне НХЛ может стать большой проблемой — особенно если на него будут рассчитывать в нижних звеньях.

222. Егор Вельмакин (Каролина)

Позиция: вратарь

Текущий клуб: Динамо Мн

В конце седьмого раунда «Харрикейнз» решили, что им мало российских вратарей не только в системе, но и конкретно на этом драфте. Поэтому «Ураганы» не стали проходить мимо 20-летнего голкипера, который не так давно подписал контракт с минским «Динамо».

В прошлом сезоне воспитанник московской «Руси» сыграл 12 матчей в ВХЛ за воронежский «Буран», пропуская в среднем чуть больше двух шайб за игру и отражая 93 процента бросков по своим воротам. Теперь за россиянином будет интересно смотреть в столице Белоруссии, где наверняка он получит какое-то время на уровне КХЛ.