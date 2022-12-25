Некоторым НХЛ не по зубам. Русский игрок снова не смог закрепиться в основе «Флориды»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Праздник

Егор Яковлев и Григорий Панин организовали на озере Банном «Уральскую классику». Больше ста детей разных возрастов вышли поиграть на открытую площадку вместе с хоккеистами «Металлурга» и «Салавата Юлаева». На лед вышел сын Василия Кошечкина (но не тот, что играет в системе «Локомотива»), а другой. Такой же рослый, видимо, перспективный, так что скоро в нашей лиге будет много детей Василия (сам он в следующем сезоне выступать в профессиональном спорте не будет).

Удивило, что откликнулись парни из «Салавата Юлаева». И пусть от Уфы всего три часа на машине, это непростая дорога из-за горных перевалов и фур, которые не совсем готовы к зиме. Илья Ежов за сутки до этого играл в матче КХЛ, но, когда Григорий позвал его побегать на открытом воздухе, ни секунды не раздумывал. Объяснил это своим характером. Мол, какой смысл сидеть дома, если можно принять участие в прекрасной акции. И ведь Ежов почти пять часов находился на льду. Егор и Григорий потом долго переживали из-за организации, мол, все ли получилось, а вдруг что-то было не так. Совершенно напрасно. Дети получили подарки, выходили на лед с Шакиром Мухамадуллиным и Александром Бурмистровым. Могли подраться с Михаилом Фисенко, правда, никто не решился. Ребятишкам подарили форму, так что все остались довольны. Представляете, какие мероприятия организуют хоккеисты, которым, как мы думали, уже ничего не надо в жизни. Это удивило больше всего. Мы привыкли, что наши спортсмены оторваны от жизни и вообще не понимают, что происходит вокруг. Но, к счастью, у многих это не так.

Контракт

ЦСКА продлил соглашение с защитником Фредериком Классоном на два сезона. Непонятно, по каким причинам какие-то шведы спокойно едут в КХЛ и подписывают длительные соглашения, а какие-то чего-то боятся. Год назад, когда Фредерик подписал контракт с клубом, ждали, что он будет претендовать на звание главной звезды лиги. Хоккеист с хорошей историей, поигравший на самом высоком уровне, да еще и в сильной команде.

Через четыре месяца можно констатировать, что армейцы хоть и получили неплохого игрока, но на звание лучшего он не тянет. То ли еще идет период адаптации, то ли сам Фредерик именно такой хоккеист, который любит находиться в тени и просто выполняет свою работу. Не сказать, что у него какая-то выдающаяся статистика — 3 шайбы и 9 передач в 41 матче. Да, может подраться, но не злоупотребляет этим. Не все идеально и при защите своих ворот. У Классона нейтральный показатель полезности. Это не самая важная цифра, но есть представление о том, как хоккеист играет хотя бы в равных составах.

Классон оказался крепким игроком, которых у нас в России мало. Он отличается своей стабильностью. Если покопаться в памяти, то, пожалуй, он не очень удачно сыграл в матче против «Ак Барса» в начале сезона, да со «Спартаком», когда команда выиграла, а Фредерик провел на льду всего 11 минут. На этом все. Новый контракт — хорошее решение клуба. Но теперь у ЦСКА в следующем сезоне две легионерские позиции заняты защитниками. Осталось только одно место на будущий год.

Возвращение

Нападающий Григорий Денисенко отправлен обратно в «Шарлотт». Это случилось после того, как в строй начали возвращаться травмированные хоккеисты. Конечно, имеет большое значение, сколько человек на односторонних контрактах, сколько на двусторонних, но если бы Денисенко проявил себя в первой команде, то в клубе бы нашли способ оставить игрока в НХЛ. Проблема в том, что Григорий сыграл плохо. Не провально, когда из-за него проигрывали матчи, но совершенно не так, как ждут от человека, который находится на контракте новичка. Такие ребята должны лезть из кожи вон, чтобы проявить себя, но Григорий ничем таким не запомнился. Одна передача в шести матчах, показатель полезности «минус 2». Да, небольшое игровое время. Но в первой игре ему дали почти 14 минут и не увидели, чем он может помочь «Флориде». В дальнейшем же была всего пара неплохих смен, не больше.

Денисенко недавно поменял агента, считая, что новый ему предложит какие-то варианты для развития карьеры. Но это довольно наивные рассуждения. «Флорида» не зовет его в основу и отправляет обратно в АХЛ не потому, что у них какие-то контрактные споры, а потому что Денисенко плохо играет, не дает того, чего от него ждут. С чего бы в другой команде будет иначе, даже в самой слабой, где идет перестройка? Дело же в голове спортсмена, но сам он это осознать не может. По-хорошему, Григорию надо возвращаться домой, выходить здесь на высокий уровень и потом думать об отъезде. Но, насколько известно, в «Локомотиве» не проявляют особого интереса к нападающему.