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НХЛ

Сегодня, 13:00

Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, хотя сыграл намного меньше

Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше
Кирилл Бурдаков
Статистик
Никита Кучеров в матче против «Оттавы».
Фото USA Today Sports
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Шикарные показатели форварда «Тампы».

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче против «Оттавы» и забил 250-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард «Тампы-Бэй» вышел на 12-е место в списке лучших российских снайперов лиги, обогнав Алексея Жамнова.

Занимающий 11-е место Владимир Тарасенко опережает Никиту на пять голов, замыкающий десятку лучших Павел Дацюк — на 64.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.

Кучеров занимает четвертое место в снайперском списке «Молний», проигрывая только канадской троице Стэмкос — Лекавалье — Сен-Луи.

От Мартена, который замыкает тройку лидеров, Никита отстает на 115 голов, притом что провел ровно на 400 матчей меньше.

Лучшие снайперы в истории «Тампы-Бэй».

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, рубеж в 250 голов покорили 11 игроков. Столько же шайб забросил Коннор Макдэвид, немного больше — Леон Драйзайтль и Остон Мэттьюс. Лидерство с огромным отрывом удерживает Александр Овечкин, который почти за девять лет отличился 394 раза.

Лучшие снайперы НХЛ с момента дебюта в лиге Никиты Кучерова.
Российский форвард &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов (слева) и&nbsp;его партнер по&nbsp;команде Марко Росси. Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»
Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Алексей Жамнов
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Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»