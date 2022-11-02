Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше

Шикарные показатели форварда «Тампы».

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче против «Оттавы» и забил 250-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард «Тампы-Бэй» вышел на 12-е место в списке лучших российских снайперов лиги, обогнав Алексея Жамнова.

Занимающий 11-е место Владимир Тарасенко опережает Никиту на пять голов, замыкающий десятку лучших Павел Дацюк — на 64.

Кучеров занимает четвертое место в снайперском списке «Молний», проигрывая только канадской троице Стэмкос — Лекавалье — Сен-Луи.

От Мартена, который замыкает тройку лидеров, Никита отстает на 115 голов, притом что провел ровно на 400 матчей меньше.

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, рубеж в 250 голов покорили 11 игроков. Столько же шайб забросил Коннор Макдэвид, немного больше — Леон Драйзайтль и Остон Мэттьюс. Лидерство с огромным отрывом удерживает Александр Овечкин, который почти за девять лет отличился 394 раза.