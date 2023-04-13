Неожиданный снайпер. Российский защитник выдал лучший сезон в карьере

Задоров — в компании Малахова и Гончара.

В последнем матче сезона Никита Задоров забросил три шайбы в ворота «Сан-Хосе» и стал третьим российским защитником, которому удалось сделать хет-трик во встрече регулярного чемпионата.

До хоккеиста «Калгари» трижды огорчить соперника получалось у Владимира Малахова в 1998 году и у Сергея Гончара в 2004-м.

За последние пять сезонов в НХЛ было зафиксировано всего десять хет-триков в исполнении игроков обороны. В нынешнем чемпионате помимо Задорова тремя голами отметились два шведа — Эрик Карлссон из «Сан-Хосе» и Эрик Густафссон из «Вашингтона».

В 82 матчах сезона Задоров забросил 14 шайб, став лучшим защитником-снайпером «Калгари».

Больше Никиты в XXI веке забивали только три российских оборонца — Сергей Гончар (трижды), Иван Проворов и Андрей Марков. Такой же результат в чемпионате-2000/01 показал Олег Твердовский.