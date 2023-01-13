Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50

Тяжелый роман со сборной России, Кубок Стэнли с «Тампой» и другие яркие моменты карьеры российского голкипера.

Русский вратарь — первопроходец НХЛ

Во времена, когда без топовых российских вратарей НХЛ невозможно представить, сложно поверить, что по историческим меркам еще совсем недавно за всю страну отдувался один Николай Хабибулин. Позднее к нему присоединился Евгений Набоков, потом добавился Илья Брызгалов. Но именно уралец стал первым, кто бросил в 1990-е вызов мировым легендам своего поколения — Мартену Бродеру, Патрику Руа, Доминику Гашеку, Эдди Белфору, Майку Рихтеру и другим. Восхищаясь нынешними успехами Игоря Шестеркина и Андрея Василевского, нельзя забывать о том, кто первым проложил путь в элиту и заставил с уважением относиться к русским голкиперам.

Конкуренция за место под солнцем в середине 1990-х — начале 2000-х в лучшей лиге мира была колоссальной. Особенно на вратарской позиции. Только по этой причине у Хабибулина не оказалось ни одной «Везины», тем более что лучшие годы его карьеры пришлись на команды с маленьких хоккейных рынков — «Винипег», «Финикс», «Тампу». К тому же он не слишком любил светиться в прессе, оставаясь на публике достаточно закрытым человеком.

Много лет спустя уже после окончания карьеры Николай стал вести себя совсем иначе, приглашая к себе в эфир в социальных сетях известных российских хоккеистов, с которыми когда-то играл, — Илью Ковальчука, Евгения Набокова, Сергея Гончара. Пару лет назад мне с бывшим коллегой по «СЭ» Игорем Еронко посчастливилось два часа пообщаться с легендарным вратарем и получить колоссальное удовольствие, погружаясь в детали из его прошлого.

Николай Хабибулин. Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

Трудные отношения со сборной

Сейчас Хабибулин работает в штабе сенсации нынешнего регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо». Мелькает он в медиа явно меньше, чем главный тренер Игорь Ларионов, но за свою сферу ответственности ему тоже стыдиться не приходится. Прогресс белоруса Ивана Кульбакова очевиден. Его без явного преувеличения можно считать одним из лучших вратарей лиги, а недавно с ним клуб заключил новый контракт.

Хабибулин — воспитанник свердловской школы «Спартаковец», который в юном возрасте из «Автомобилиста» перебрался в ЦСКА. Уже в 1992-м он в составе Объединенной команды даже съездил на Олимпиаду-1992 в Альбервилль в качестве третьего вратаря. С того турнира тянется странная история. Якобы Николай обиделся на то, что причитающуюся ему золотую медаль забрал главный тренер Виктор Тихонов. Позднее участники того турнира считали эту версию большим преувеличением. Юный голкипер не провел на Олимпиаде ни единой минуты. Для него уже было за счастье просто попасть в заявку на турнир. Однако осадок от произошедшего остался. Не случайно, что перед Играми-2002 в Солт-Лейк-Сити главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов, предварительно проведший огромную работу, вручил Хабибулину дубликат золотой медали за Альбервилль.

Человеческие отношения имеют значение во все времена. После Кубка мира-1996, на котором российскую команду сотрясали скандалы, вратарь надолго забыл о международных турнирах. «Мне не нравилось, как строился процесс работы в ФХР, — утверждал Николай многие годы спустя в интервью «СЭ». — Я тогда еще был молодой, но разговаривал со своими старшими товарищами и узнавал, как все происходило, как отмываются и воруются деньги. После этого желание играть пропадало. Теперь думаю, что на Олимпиаду-1998 в Нагано надо было поехать, несмотря ни на что. Это тот момент, о котором жалею. Все-таки Олимпиада. И за страну отыграть надо. Возможно, и на пару чемпионатов мира можно было съездить, когда я находился в расцвете сил. Отношение федерации к хоккею, к игрокам тогда и стало главной причиной моего отказа».

Николай Хабибулин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фетисов уговорил-таки Хабибулина приехать на Олимпиаду в 2002-м. Именно на том турнире вратарь сыграл один из лучших матчей в жизни. В четвертьфинале чехи, которые считались сильнейшей сборной того времени (золотые медали Игр-1998, ЧМ-1999, 2000, 2001), во главе с Яромиром Ягром и Домиником Гашеком не смогли справиться с российской командой и проиграли 0:1. Хабибулин, отразивший 41 бросок, в третьем периоде стоял на голове. Популярный комментатор Виктор Гусев в прямом эфире волновался как мальчишка, несколько раз назвав главного героя по ходу матча Нигматуллиным. В то время футбольный вратарь «Локомотива» и сборной России находился на пике карьеры. Тогда как о достижениях игравшего в Северной Америке Хабибулина можно было узнать только по редким публикациям, поскольку на первом плане всегда были фамилии Буре, Федорова, Ковалева, Яшина и других.

«Вечером до игры у нас было собрание, мы все посмотрели: как действует соперник, его основные комбинации, разбирали вратаря Гашека, — рассказывал впоследствии Хабибулин. — В качестве дополнительной мотивации был еще пятиминутный фрагмент из одного фильма. Если с первого периода сразу входишь в игру и загружен работой, то появляется чувство, что тебе все дается легко. Тогда и складывается ощущение, что много пропущенных голов сегодня не будет. Точно свои ощущения не помню, но, возможно, с чехами так и произошло. А еще в таких матчах происходят знаковые события. Во втором периоде мы выстояли «три на пять». Чем дольше у тебя получается, тем больше появляется веры в то, что соперник ничего не сделает».

Николай Хабибулин. Фото Global Look Press

Кубок Стэнли и тюрьма

Хабибулин в НХЛ запомнился не только своей игрой и ярким прозвищем Булинская Стена. Было еще несколько запоминающихся эпизодов: контрактная забастовка в «Финиксе», которая длилась почти два сезона, Кубок Стэнли с «Тампой» и месяц в тюрьме за превышение скорости при управлении автомобилем в нетрезвом виде. В первом случае менеджмент «Койотов» устал ждать, сделал ставку на Шона Бурка и обменял россиянина.

«Не скажу, что потерял шесть миллионов, потому что в «Тампе» я подписал более выгодный контракт, — рассказывал Хабибулин. — Что ни делается, все к лучшему. Это о деньгах. Кроме того, меня поменяли в «Лайтнинг», и я там выиграл Кубок Стэнли. А потом подписал еще больший контракт. Если бы я остался в «Финиксе», кто знает, что было бы там? Не вижу смысла смотреть на тему под таким углом. Даже если какие-то деньги были потеряны, я не отступился от своей позиции. Во что я верил, то и доказал».

История с долгим судебным расследованием и последующим пребыванием в течение месяца в аризонской тюрьме, которая представляла собой окруженные забором тенты под палящим солнцем, — хороший пример неотвратимости наказания за свои ошибки.

«Если честно, все это было неприятно, — говорил Хабибулин. — Я через многое прошел за эти год-полтора. Это случилось в 2010-м, но все равно люди об этом помнят. С другой стороны, то, что произошло, было определенным уроком для меня, и это будто сверху мне сказали: «Давай-ка, пора тебе задуматься». Этот случай напрочь отбил у меня желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас были жестче законы, я был бы только за».