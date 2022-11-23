Бобровский — обуза для клуба? Молодой американец «съедает» российского вратаря

Спенсер Найт играет все чаще.

Летом 2019 года Сергей Бобровский подписал с «Флоридой» семилетний контракт на сумму 70 миллионов долларов. На тот момент это соглашение стало рекордным в истории «Пантерз», а среди всех вратарей лиги кэпхит россиянина до сих пор уступает только лечащемуся Кэри Прайсу. Казалось, что клуб из солнечного штата надолго закрыл вопрос о первом номере, но, судя по всему, получил еще больше головной боли. Адаптация в новой команде далась Сергею крайне непросто, и по-прежнему складывается впечатление, что она все еще не закончилась.

Лишь в предыдущем чемпионате Бобровский был немного похож на себя. Впервые за три сезона он отразил в сумме больше 90 процентов бросков (91,3) и помог «Флориде» провести невероятный регулярный чемпионат с первым для клуба Президентским кубком. Однако важно понимать, что именно сумасшедшая атака команды компенсировала огрехи в других линиях. «Пантерз» больше всех в лиге забили голов (337), однако и пропустили не так уж мало (242), что стало 12-м показателем в лиге. Игра Сергея не вызвала полного восторга, но в целом выглядела качественно и ровно, чего россиянину очень не хватает в последнее время.

Кроме того, Бобровский побил клубный рекорд Роберто Луонго, одержав в регулярном чемпионате 39 побед в 54 сыгранных матчах. Голкипер во второй раз в карьере выиграл серию плей-офф, но кубковый поход для его команды закончился бесславно. В четырех матчах серии против «Тампы» «Флорида» забросила лишь три шайбы, при этом с тремя процентами реализации была худшей командой Кубка Стэнли по розыгрышу большинства. В такой ситуации язык не повернется винить голкипера, но после завершения сезона руководство клуба устроило разбор полетов. Был заменен тренерский штаб, а в СМИ появились разговоры о возможном обмене россиянина.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Летняя шумиха

«Флорида» готова обменять Сергея Бобровского, взяв на себя часть его зарплаты. «Пантерз» активно работают над вариантами обмена российского вратаря. «Флорида», возможно, намекает, что они готовы удержать 50 процентов его оклада. Конечно, при этом они надеются, что получится договориться на меньшее. Все-таки у них тоже есть проблемы с потолком зарплат", — говорил в интервью журналист Ник Кипреос. Информацию также сообщал известный инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, и трудно поверить, что подобные слухи могут появиться на ровном месте.

Однако провернуть такую сделку при любых раскладах будет непросто. До 2024 года в контракте игрока действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, трейд возможен только в том случае, если его одобрит сам вратарь. Представить себе такой сценарий практически невозможно. В штате Флорида приятный налог, прекрасный климат, а Сергей вместе с семьей купил в Майами дом. Уезжать из таких комфортных условий, да еще с маленьким ребенком — слишком смелая идея. К тому же далеко не каждый клуб может себе позволить такого дорогого голкипера даже при условии удержания части его зарплаты «Флоридой».

Велика вероятность того, что будущим летом о Бобровском будут говорить еще чаще. Нынешний сезон он начал откровенно плохо. В 11 матчах на его счету всего четыре победы при проценте отраженных бросков 88,8. От голкипера такого статуса, мягко говоря, ждут более выразительной игры. Конечно, оборона «Флориды» не может похвастаться монолитностью, но, например, Игорю Шестеркину этот факт не мешал забирать даже провальные для «Рейнджерс» матчи. Неудивительно, что давление на Сергея начинает расти, а известное издание The Hockey News включило его контракт в список худших во всей лиге. Рассчитан он до конца сезона-2025/26 и не дает клубу почти никаких маневров.

Спенсер Найт. Фото USA Today Sports

Конкуренция

Вратарская бригада обходится «Флориде» очень недешево. В сентябре руководство продлило контракт с молодым американцем Спенсером Найтом, который после этого сезона на протяжении трех лет будет зарабатывать по 4,5 миллиона долларов. На 21-летнего голкипера возлагают большие надежды, и он уже начал их оправдывать. Его 19 побед в 32 матчах прошлого регулярного чемпионата стали рекордом франшизы для новичков. При этом он успел оформить два «сухаря», а в игре против «Нью-Джерси» отразил 45 бросков, чего также ни один новичок в истории клуба не делал.

«Спенсер — феноменальный вратарь, а также исключительный спортсмен и человек. Он уже преуспел в своей профессиональной карьере, полностью посвятив себя тренировкам. Он уже третий год в нашей организации, и мы находимся под большим впечатлением от его работы. У Найта большое будущее, и мы хотим, чтобы он оставался частью клуба», — говорил генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито. Некоторые болельщики «Пантерз» были не очень довольны суммой нового контракта Спенсера, но пока американец редко дает поводы сильно себя критиковать.

В текущем сезоне он сыграл девять матчей, оформил один «сухарь» при почти 92 процентах отраженных бросков. По последнему показателю он входит в топ-10 вратарей лиги, которые в этом сезоне сыграли не менее девяти игр. Пока Бобровский на фоне своего напарника выглядит крайне неуверенно. При этом россиянин в двух играх уже успел пропустить по пять шайб. Сергею придется очень постараться, чтобы вновь завоевать доверие. В противном случае его тяжелый контракт станет для команды настоящим якорем. Клуб всегда может его выкупить, но это даст совсем небольшую экономию и наложит на платежку ненужные обязательства. На «Флориде» пока и так висят штрафы за выкупы Кита Йэндла и Скотта Дарлинга (6,5 миллиона в сумме).

«Сергей — элитный вратарь, который на стабильном уровне доказывал, что является одним из лучших в НХЛ. Приход голкипера мирового уровня с таким опытом и способностями придаст нам надежности в воротах и уверенности, что мы сможем побеждать в каждом матче. Мы с нетерпением ждем начала новой хоккейной эпохи «Пантерз» в Южной Флориде», — говорил Дэйл Тэллон летом 2019-го. «Флорида» действительно больше не похожа на мальчиков для битья, но чувствуется, что сейчас прогресс остановился. В команде хватает проблем, и в такие трудные минуты от Бобровского ждут поддержки. Сергею еще придется доказать руководству, что два с половиной года назад они не ошиблись в своем выборе.