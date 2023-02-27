«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»

Российский форвард принес своей команде победу над «Коламбусом» (3:2 ОТ).

«Этот парень делает все»

Кирилл Капризов в домашнем матче «Уайлд» с «Блю Джекетс» организовал возвращение хозяев в третьем периоде со счета 0:2 и провел победный гол за 20 секунд до конца овертайма. До него всего четыре игрока в истории НХЛ оформляли натуральный хет-трик с решающей шайбой в дополнительное время.

Сначала Капризов отработал в борьбе на пятачке Элвинса Мерзликинса после наброса Райана Хартмана и подправления Джареда Сперджена. Затем Кирилл в розыгрыше «пять на три» остался без присмотра после вбрасывания и паса Мэтью Болди, в 16-й раз в этом регулярном чемпионате отличился в большинстве и переписал очередной сезонный рекорд клуба. В овертайме россиянин завершил комбинацию Матса Зуккарелло и Калена Эддисона — и на лед полетели кепки.

«Этот парень делает все. Это сумасшествие, — сказал Эддисон. — Может быть, он самый трудолюбивый из всех суперзвезд. Имею в виду, что этот парень идет в углы как никто другой и никогда не проигрывает борьбу. И он делает все для нас».

Мерзликинс в этой игре сделал 41 сейв. Во втором периоде вратарь сохранил минимальный перевес «Коламбуса» и отразил выпад Капризова с добиванием Хартмана, но соперник не остановился и пробил его позже.

«Очевидно, после одного или двух спасений вы прибавляете в уверенности, продолжаете в том же духе и чувствуете себя лучше, — сказал голкипер «Блю Джекетс». — Вы чувствуете, что контролируете игру, а не она ведет вас. Это очень важно для вратаря, как считаю. Я контролировал игру».

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен констатировал: у гостей «закончился бензин» — если в начале матча они были достаточно круты, то на третий период сил не хватило. Накануне аутсайдер Восточной конференции провел на своем льду энергозатратный матч с «Эдмонтоном» (6:5). Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заметил, что его команда не теряла контроль над игрой и была вознаграждена.

«Они знают, как играть, — сказал Эвасон. — Знали ли мы, что добьемся результата? Нет, но у нас снова не было никакой паники. Очевидно, мы не могли знать, что вернемся и победим, но у нас было хорошее предчувствие с учетом того, как мы действовали и вели игру. Мы играли правильно, и нам повезло, что мы были вознаграждены».

Эвасон отдельно оценил игру Капризова. Тренер назвал ее лучшей на данный момент в сезоне, но вместе с тем в очередной раз восхитился его менталитетом командного игрока.

«Мы говорим в первую очередь о команде, — сказал Эвасон. — Он всегда думает, как будет лучше для команды. И его желание не только забивать, а выигрывать — просто невероятно».

Кирилл Капризов (второй справа) вместе с партнерами празднует победный гол в овертайме матча «Миннесота» — «Коламбус» (3:2 ОТ). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Нет ощущения, что забиваю много голов»

Капризов в этом сезоне старается все более активно общаться с североамериканскими журналистами на английском языке, что отмечают в лиге. Он коротко и понятно описывает свои эмоции или разбирает какие-то игровые моменты, как с первым голом в ворота «Коламбуса» или хитом неудачно подкатившегося к нему форварда «Блю Джекетс» Джоннни Гудро. Но более развернутые ответы лучший новичок сезона-2020/21 все же привычно дает через переводчика.

«Да нет, я бы не сказал, что это одна из моих лучших игр в карьере, — отреагировал Кирилл на вопрос после матча. — Я бы сказал, что было много игр, в которых шансы были лучше или хуже, и порой они реализуются, порой нет. Не буду говорить, что это превосходная игра. Очевидно, отличная игра, веселая игра, но не сказал бы, что она занимает какое-то особенное место. Не самая-самая в жизни, это сто процентов».

«Миннесота» набирает очки в шести матчах подряд, Капризов собрал 7 (6+1) очков в 5 играх. Другими заметными игроками «Уайлд» в этот вечер были Сперджен с двумя передачами и Марк-Андре Флери с 22 сейвами.

«Нет, у нас играет вся команда, — ответил Кирилл на вопрос о своей исключительности среди всех хоккеистов «Миннесоты». — Все выкладываются, стараются, и очевидно, я никогда не хочу выделяться. Я много работаю, как и вся команда. В конце концов, мы все выходим, играем 60 минут и делаем все возможное для победы. Мне нравится, когда меня так выделяют. И не люблю, когда меня сравнивают. Я просто выхожу и делаю свою работу. Иногда получается забить пару голов, но в целом я просто играю в свою игру. В общем, не нравится, когда чисто меня выделяют, придерживаюсь того, что важны командные действия, проигрывает и выигрывает вся команда».

Капризов в 60 матчах этой регулярки набрал 71 очко — 37 голов и 34 передачи. Это его седьмая игра в сезоне с тремя очками и первый хет-трик.

«Нет ощущения, что забиваю много голов, потому что у меня по ходу сезона то одна шайба, то два очка за матч, — сказал Кирилл о своей результативности и натуральном хет-трике, при этом в конце перешел на английский и поправил переводчика в оценке конкретного матча. — Я стараюсь играть в свою игру, набирать очки, становиться лучше вместе с командой. И нет, ничего сумасшедшего. Не говорил, что это что-то сумасшедшее».

В прошлом сезоне Капризов переписал клубные рекорды «Уайлд» по результативности — 47 голов, 61 передача и 108 очков за 81 матч. В этом он вполне может зайти на новое достижение по заброшенным шайбам и сейчас входит в топ-5 снайперов лиги.

«Не знаю, играть хорошо, когда чувствуешь себя прекрасно и делаешь много красивых моментов, все такое, — так Кирилл отреагировал на вопрос о том, что назовет своим лучшим хоккеем. — Сегодня в принципе такого не было. Главное — победили».