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Сегодня, 16:45

Капризов в 10 голах от рекорда «Миннесоты». Но сможет ли Кирилл выбить 50 в этом сезоне?

Кирилл Бурдаков
Статистик
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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В ближайшее время Капризов может побить рекорд «Миннесоты» по голам за сезон, который сам же установил в прошлом году.

В матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ) Кирилл Капризов оформил второй в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на пятое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона. Российский форвард «Миннесоты», забивший 37 голов, уступает только Микко Рантанену, Тэйджу Томпсону, Давиду Пастрняку и ушедшему в большой отрыв Коннору Макдэвиду.

Лучшие снайперы сезона-2022/23.

Заодно Кирилл вошел в список российских игроков, которым удалось дважды забить по 35 голов за сезон. Нападающий, который проводит всего третий сезон в НХЛ (причем первый из них был укороченным), сравнялся с Александром Семиным, Алексеем Яшиным и Алексеем Ковалевым. Рекорд принадлежит Александру Овечкину, перешедшему рубеж в 35 голов в 13 сезонах из 18.

Россияне, которые забивали больше 35 голов за сезон более одного раза.

Капризов стал вторым игроком «Миннесоты», которому дважды удалось отличиться 35 раз за один чемпионат. В прошлом году олимпийский чемпион Пхенчхана установил рекорд «Дикарей» — 47 голов. Помимо него по 40 точных бросков совершали словак Мариан Габорик в сезоне-2007/08 и канадец Эрик Стаал десять лет спустя.

Лучшие снайперские результаты игроков «Миннесоты».

За неполных три сезона Капризов в составе «Миннесоты» отличился 111 раз, что позволяет ему делить шестое место в истории команды. От замыкающего пятерку лучших Эндрю Брюнетта российского нападающего отделяет всего восемь голов, от занимающего четвертое место Джейсона Закера — 21.

Лучшие снайперы «Миннесоты» в НХЛ.

С момента дебюта Капризова в НХЛ только семь игроков забросили больше 100 шайб. Выше Кирилла в снайперском рейтинге располагаются только Остон Мэттьюс из «Торонто» и пара звезд «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Любопытно, что в первую десятку входит всего один канадец при четырех американцах и двух россиянах.

Лучшие снайперы НХЛ с начала сезона-2020/21.
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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