«Торонто»: дорогие и капризные звезды и море амбиций. Результата — ноль

Страсти вокруг контракта шведского форварда Вильяма Нюландера.

Популярный канадский клуб собрал в своем составе большое число звездных нападающих, однако за последние годы всего раз преодолел первый раунд в плей-офф. В чем же причина? Ответ прост: в разбалансированности состава.

Молодой менеджер Кайл Дубас, который с нынешнего лета работает в «Питтсбурге», годами собирал в «Торонто» звезд, однако никакого результата это не принесло. Все звезды были в атаке, а одних стараний и голов недостаточно, чтобы выигрывать матчи. «Мэйпл Лифз» — единственная команда в лиге, сразу три форварда которой получают зарплату от 10 миллионов за сезон: Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Митч Марнер.

Вильям Нюландер может стать четвертым участником этого клуба богачей. Однако между ним и руководством клуба вновь пробежала черная кошка: «Лифз» не идут на условия хоккеиста, а игрок больше не готов уступать.

Фото Global Look Press

Натянутые отношения

Проблемы между Вильямом и руководством клуба начались не этим летом. Восьмой номер драфта-2014 в сезонах-2016/17 и 2017/18 набрал одинаковое количество очков — по 61. Он выставил клубу условия: контракт с зарплатой не менее 8 миллионов долларов за сезон. Однако у «Торонто» были другие планы — 6,6 миллиона.

Нюландер — талантливый игрок, но в составе в тот момент уже были все три вышеперечисленные звезды. У Остона и Митча сезон-2018/19 был последним по контракту новичка, а 1 июля 2018 года на 7 лет и 77 миллионов был подписан опытный центр Таварес. Так что «Торонто» нужно было считать деньги, и швед был явно не в приоритете.

Вильям вел с клубом тяжелые переговоры. Регулярка-2018/19 уже стартовала, а парень все еще ничего не подписал. Чтобы принять участие в чемпионате, по условиям коллективного соглашения НХЛ, хоккеист должен подписать контракт до 1 декабря. Поэтому, когда Вилли и его агент поняли, что их споры с «Торонто» не двигаются с мертвой точки, было принято решение пойти на условия: 6,9 миллиона за сезон (только за первый неполный чемпионат он получил 10) и соглашение на 6 лет.

Причем Нюландер сообщил о своем решении Дубасу всего за 30 минут до дедлайна.

Правда, сам сезон у шведа совсем не удался из-за того, что несколько месяцев он не играл, а лишь тренировался индивидуально. Проявить себя толком не вышло: 27 (7+20) очков в 54 встречах явно не соответствуют потенциалу звездного шведа.

Возвращение старой проблемы

Заключенный в 2018-м контракт истекает следующим летом. А ситуация у «Торонто» осталась такой же тяжелой, как и пять лет назад. Одновременно с соглашением Нюландера заканчивается договор главной звезды — Остона Мэттьюса.

По заявлению комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, потолок зарплат с сезона-2024/25 должен будет вырасти на 4 миллиона долларов. Это самый большой рывок в лиге с 2018-го, когда сумма поднялась с 75 до 79,5 миллиона. С 2019-го он поднялся всего на 2 миллиона. Однако клубам с таким количеством звезд, как «Торонто», даже это не поможет в решении проблем.

Вильям после обиды в 2018-м уже не хочет идти на уступки. Да, стороны стали договариваться о новом контракте заранее. Случай Джонни Годро получился слишком громким для всех генеральных менеджеров лиги, поэтому ни один руководитель больше не хочет отпускать больших игроков конкурентам бесплатно.

Швед намерен получать от 10 миллионов долларов за сезон. И есть за что требовать. Два сезона подряд Вилли идет в топ-3 бомбардиров «Лифз». А в прошлом сезоне вообще стал вторым, обойдя по очкам Мэттьюса и Тавареса. К тому же Нюландер забил 40 голов, как и Остон. Да, к черновой работе и борьбе у бортов привычки у шведа так и не образовалось, однако как созидатель и бомбардир он за последние несколько лет развился очень здорово.

Кто из форвардов заключал большие контракты за последний год?

Мэттью Барзал (Айлендерс) — 9,1 млн за сезон на 8 лет,

Мэттью Ткачак (Калгари) — 9,5 млн на 8 лет,

Джонни Годро (Коламбус) — 9,7 млн на 7 лет,

Джонатан Юбердо (Калгари) — 10,5 млн на 8 лет.

Все это нападающие более-менее одного уровня, разве что Ткачак теперь заметно выделяется на фоне этих игроков после двух сезонов с 100+ очками и выходом в финал Кубка Стэнли. Так что с учетом зарплат других звезд, а также слухов о поднятии потолка, запросы Нюландера не выгладят завышенными.

Рынок растет, и теперь, если хоккеист несколько лет кряду наберет по 80+ баллов, он может просить соглашение от 10 миллионов. К этому нужно просто привыкнуть, потому что для суперзвезд планку скоро поднимет Мэттьюс.

Что делать «Торонто»?

Фото Global Look Press

Автор The Athletic Йонас Сигел считает, что из двух обычных вариантов выбора генменеджера — обмен или продление контракта, — «Торонто» должен задуматься о третьем: отпустить Нюландера бесплатно через год.

Звучит глупо. Вилли — не ветеран, за которого не дадут ценные активы, а звездный игрок НХЛ, который вышел на пик в отличном возрасте. И учитывая проблемы «Торонто» в обороне (вратарская позиция и защита уже много лет вызывают вопросы), было бы логично задуматься о качественном обмене.

Полностью уверен, что на вторую скидку Нюландер не пойдет. Ему терять нечего — через год станет неограниченно свободным агентом и в любом случае найдет себе теплое гнездышко с большим количеством нулей на счету. Вопрос только в том, что «Лифз» хотят получить от ценного актива и когда начнут действовать.

Для «Торонто» попытка сохранить Вилли может обернуться еще большими проблемами, чем раньше. Во-первых, в один год придется продлевать и шведа, и Мэттьюса. Американский снайпер, по информации The Athletic, намерен получать от 14 до 15 миллионов за сезон, что сделает его самым дорогим игроком в истории НХЛ. Во-вторых, в 2025-м истекают контракты у Марнера (10,9) и Тавареса (11). Джон, скорее всего, пойдет на скидку в свои будущие 33 года, однако вряд ли это поможет впихнуть всех четверых форвардов в платежку с учетом вероятного усиления обороны и нижних звеньев.

Клубу, вероятно, предстоит большая перестановка, потому что на настоящий момент всего четыре игрока подписаны на сезон-2025/26. И единственный сильный хоккеист из этого списка — защитник Морган Райлли.

У «Торонто» могут быть справедливые сомнения по цене обмена Нюландера. Недавний трейд Алекса Дебринкэта из «Оттавы» в «Детройт» показал, что даже за хорошего снайпера можно получить гроши. Однако Вилли лучше низкорослого американца. И в последние годы играл заметно стабильнее.

Клуб пока не спешит, но менеджеру Брэду Треливингу точно стоит начать искать варианты для обмена. За эти несколько лет стало очевидно: атакующая четверка «Торонто» не приносит нужного результата и настало время перемен.